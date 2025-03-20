Tuyển Thực tập sinh Marketing CÔNG TY TNHH FANNAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 4 Triệu

Mức lương 3 - 4 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Đường 2.4 Khu đô thị Gamuda Gardens, Hoàng Mai, Hà Nội, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Marketing Với Mức Lương 3 - 4 Triệu

Cập nhật video, trào lưu đang hot trend trên các nền tảng và đề xuất triển khai

Thực hiện quay, dựng video nhanh theo trend

Nghiên cứu cách thức triển khai PR-Marketing của các đơn vị cùng ngành theo sự chỉ đạo của Ban lãnh đạo.

Khảo sát, nghiên cứu thị trường, nghiên cứu đối thủ theo sự chỉ đạo của Ban lãnh đạo

Tiển khai Content hình ảnh, nội dung kịch bản, dựng, edit video ngắn

Viết bài chuẩn SEO

Cập nhật sản phẩm trên nền tảng thương mại điện tử theo đúng form mẫu của công ty

Chăm sóc sản phẩm và hỗ trợ vận hành shop trên các sàn thương mại điện tử (Lazada, Shopee, Tiktok..)

Được hướng dẫn cụ thể và cung cấp tài liệu nghiên cứu để hoàn thành tốt công việc...

Với Mức Lương 3 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Là sinh viên năm 3 hoặc năm 4 tại các trường đại học: Đại học thương mại, Đại học kinh tế quốc dân, Đại học kinh doanh và công nghệ,… chuyên ngành kinh doanh, báo chí, truyền thông, Marketing,…

Không yêu cầu kinh nghiệm, nếu ứng viên có hiểu biết cơ bản về các công việc trên là một lợi thế.

Đam mê nền tảng douyin, tiktok, Facebook,…Cập nhật, nắm bắt thường xuyên xu hướng

Khả năng tự học tốt

Đam mê, có trách nhiệm công việc, siêng năng chăm chỉ, chịu khó học hỏi, sáng tạo

Làm việc tối thiểu 8 ca/tuần, thời gian thực tập tối thiểu 3 tháng

Tại CÔNG TY TNHH FANNAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương 3.000.000 VNĐ + thưởng KPI (500.000 VNĐ - 1.000.000 VNĐ)

Tiếp cận với thương hiệu nội thất cao cấp, sang trọng.

Làm việc trong môi trường năng động, đội ngũ nhiệt huyết luôn sẵn sàng hỗ trợ, training về kiến thức sản phẩm, kiến thức thị trường, PR-Marketing

Được tự do sáng tạo và đề xuất thực hiện ý tưởng mới.

Được đào tạo nội bộ về Marketing; Kinh doanh;...

Được trực tiếp triển khai những dự án thực tế của công ty, áp dụng những kiến thức được học được đào tạo vào thực tiễn.

Hỗ trợ các bạn sinh viên xác nhận Báo cáo kết quả thực tập có đóng dấu mộc và nhận xét.

Thưởng nóng khi công việc đạt kết quả tốt (Từ 500.000 đồng - 5.000.000 đồng).

Sau kỳ thực tập sẽ có cơ hội được giữ lại công ty làm việc và phát triển tiếp dự án đã triển khai và được hưởng lợi nhuận trong chính dự án mình triển khai.

Nghỉ lễ tết theo luật lao động

Được trang bị đầy đủ thiết bị và công cụ làm việc

Thưởng lễ tết theo quy định của công ty

Chế độ công tác phí theo quy định

Tham gia các hoạt động gắn kết nội bộ, du lịch nghỉ mát

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH FANNAM

