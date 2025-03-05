Tuyển Thực tập sinh Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN SÂM BỐ CHÍNH SAVITA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 5 Triệu

Mức lương Đến 5 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 143 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Marketing Với Mức Lương Đến 5 Triệu

∙ Chạy quảng cáo sản phẩm trên các nền tảng như Facebook ads, Gg ads, YouTube



∙ Học các kỹ năng về Photoshop với Edit video thành thạo



∙ Biết phân tích, đánh gia đối thủ cạnh tranh



∙ Thực hiện các công việc khác theo hướng dẫn của leader.

Với Mức Lương Đến 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

∙ Có laptop cá nhân, đáp ứng thời gian làm việc full-time theo giờ hành chính (8h30-17h30, thứ 2- thứ 7)



∙ Tốt nghiệp đại học, cao đẳng hoặc sinh viên đang chờ bằng



∙ Sử dụng phần mềm photoshop, edit video mức độ cơ bản



∙ Tự tin, hòa đồng, chăm chỉ là yếu tố cần có.



∙ Định hướng phát triển lâu dài và gắn bó với công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SÂM BỐ CHÍNH SAVITA VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

∙ Thu nhập: 5.000.000 - 6.000.000 VND lương cứng +phụ cấp +thưởng hoa hồng



∙ Được đào tạo từ cơ bản đến chuyên sâu về Marketing



∙ Cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau thời gian thực tập và phát triển lên cấp cao hơn trong quá trinh làm việc



∙ Được thưởng lễ tết, khoảng thưởng theo cơ chế của công ty



∙ Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến rõ ràng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SÂM BỐ CHÍNH SAVITA VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin