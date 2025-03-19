Tuyển Thực tập sinh Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ THIÊN BÌNH làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ THIÊN BÌNH
Mức lương
3 - 5 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: LK07, KĐT Cổ Nhuế (HandiResco), Đường Chế Lan Viên, P. Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Marketing Với Mức Lương 3 - 5 Triệu
Đăng bài lên mạng xã hội, bao gồm: Facebook, Website, Tiktok theo sự hướng dẫn của trưởng bộ phận.
Đăng sản phẩmn và chỉnh sửa hình ảnh sản phẩm trên web công ty
Phối hợp cùng các bộ phận khác trong việc xây dựng content theo những mục tiêu cụ thể
Trực Page, tư vấn , chăm sóc cho khách hàng về chương trình, sản phẩm dịch vụ công ty
Thực hiện các công việc được giao theo sự chỉ đạo của cấp trên...
Với Mức Lương 3 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sinh viên năm 4 tại các trường Cao Đẳng/Đại Học
Có laptop cá nhân
Yêu thích Marketing, và viết content, chủ động linh hoạt trong công việc
Có kiến thức cơ bản về Marketing được ưu tiên
Có ý thức kỷ luật và tinh thần trách nhiệm cao với công việc
Ưu tiên ứng viên mới tốt nghiệp có thể làm được fulltime từ thứ 2 đến thứ 7.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ THIÊN BÌNH Thì Được Hưởng Những Gì
Được đăng ký lịch làm việc linh hoạt, phù hợp với lịch học
Được hưởng lương trợ cấp 3.000.000d-5.000.000d/tháng , hỗ trợ ăn trưa, hỗ trợ thực tập, đào tạo chuyên môn, tích lũy kinh nghiệm
Được hỗ trợ đào tạo bài bản về Marketing.
Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, vui vẻ, đoàn kết, có cơ hội học hỏi cao.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ THIÊN BÌNH
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
