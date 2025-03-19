Tuyển Thực tập sinh Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ THIÊN BÌNH làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu

Mức lương 3 - 5 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: LK07, KĐT Cổ Nhuế (HandiResco), Đường Chế Lan Viên, P. Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Marketing

Đăng bài lên mạng xã hội, bao gồm: Facebook, Website, Tiktok theo sự hướng dẫn của trưởng bộ phận.

Đăng sản phẩmn và chỉnh sửa hình ảnh sản phẩm trên web công ty

Phối hợp cùng các bộ phận khác trong việc xây dựng content theo những mục tiêu cụ thể

Trực Page, tư vấn , chăm sóc cho khách hàng về chương trình, sản phẩm dịch vụ công ty

Thực hiện các công việc được giao theo sự chỉ đạo của cấp trên...

Yêu Cầu Công Việc

Sinh viên năm 4 tại các trường Cao Đẳng/Đại Học

Có laptop cá nhân

Yêu thích Marketing, và viết content, chủ động linh hoạt trong công việc

Có kiến thức cơ bản về Marketing được ưu tiên

Có ý thức kỷ luật và tinh thần trách nhiệm cao với công việc

Ưu tiên ứng viên mới tốt nghiệp có thể làm được fulltime từ thứ 2 đến thứ 7.

Quyền Lợi Được Hưởng

Được đăng ký lịch làm việc linh hoạt, phù hợp với lịch học

Được hưởng lương trợ cấp 3.000.000d-5.000.000d/tháng , hỗ trợ ăn trưa, hỗ trợ thực tập, đào tạo chuyên môn, tích lũy kinh nghiệm

Được hỗ trợ đào tạo bài bản về Marketing.

Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, vui vẻ, đoàn kết, có cơ hội học hỏi cao.

Cách Thức Ứng Tuyển

