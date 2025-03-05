Tuyển Thực tập sinh Marketing CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN NOVASKY làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 3 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Marketing Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN NOVASKY
Mức lương
3 - 3 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: BH9A
- SP9A
- 62 Vinhomes Ocean Park
- Gia Lâm
- Hà Nội, Gia Lâm, Huyện Gia Lâm
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Marketing Với Mức Lương 3 - 3 Triệu
- Tiến hành lập acc clone trên FB .
- Quản lý hệ thống acc tiến hành đăng bài, share bài cho CĐT
- Seeding bài trên fanpage công ty
- Tổng hợp báo cáo, làm báo cáo
Với Mức Lương 3 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Là sinh viên năm 3 - 4 có đam mê với Facebook
- Khả năng làm được 6 buổi / tuần ( có thể xoay sáng chiều theo lịch học)
- Có Khả năng viết lách và sáng tạo
- Nhiệt tình - ham học hỏi
Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN NOVASKY Thì Được Hưởng Những Gì
- Mức lương : 2.500.000 - 3.000.000
- Được đào tạo nâng cao kinh nghiệm, kỹ năng
- Hỗ trợ dấu thực tập nếu Nhân sự có nhu cầu
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN NOVASKY
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
