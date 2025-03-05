Tuyển Thực tập sinh Marketing CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN NOVASKY làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 3 Triệu

Mức lương 3 - 3 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: BH9A - SP9A - 62 Vinhomes Ocean Park - Gia Lâm - Hà Nội, Gia Lâm, Huyện Gia Lâm

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Marketing Với Mức Lương 3 - 3 Triệu

- Tiến hành lập acc clone trên FB .

- Quản lý hệ thống acc tiến hành đăng bài, share bài cho CĐT

- Seeding bài trên fanpage công ty

- Tổng hợp báo cáo, làm báo cáo

Với Mức Lương 3 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Là sinh viên năm 3 - 4 có đam mê với Facebook

- Khả năng làm được 6 buổi / tuần ( có thể xoay sáng chiều theo lịch học)

- Có Khả năng viết lách và sáng tạo

- Nhiệt tình - ham học hỏi

Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN NOVASKY Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương : 2.500.000 - 3.000.000

- Được đào tạo nâng cao kinh nghiệm, kỹ năng

- Hỗ trợ dấu thực tập nếu Nhân sự có nhu cầu

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN NOVASKY

