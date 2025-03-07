Tuyển Thực tập sinh Marketing CÔNG TY TNHH MATTI CARE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 5 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Marketing Tại CÔNG TY TNHH MATTI CARE VIỆT NAM
Mức lương
Từ 5 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Toà Impedia Garden, số 143 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Marketing Với Mức Lương Từ 5 Triệu
Quản lý và tối ưu hoá các chiến dịch để đạt mục tiêu theo kế hoạch;
Theo dõi, đánh giá, tối ưu nội dung, chi phí, tỉ lệ chuyển đổi;
Thông kê, báo cáo, phân tích hiệu quả chiến dịch;
Được hỗ trợ tất cả các chi phí liên quan đến hoạt động Công ty;
Thực hiện các công việc phát sinh từ Leader.
Với Mức Lương Từ 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành;
Tư duy mở, tự giác, sáng tạo, tư duy giải quyết đề;
Có Laptop cá nhân.
Tại CÔNG TY TNHH MATTI CARE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng 5.000.000 + 230.000 Phụ cấp + thưởng;
Thử việc 1 tháng 85% lương;
Nhận lương 8 – 10 hàng tháng, không chậm, giữ lương
Nghỉ phép, nghỉ lễ, tết, hiếu hỉ,... đúng quy định nhà nước;
Leader đào tạo tận tình, chu đáo;
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MATTI CARE VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
