Tuyển Thực tập sinh Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN AUTHENTIC EDUCATION HUB làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 5 BT2, Khu đô thị Mễ Trì Hạ, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Hỗ trợ các hoạt động truyền thông tiếp thị của phòng Marketing.

Hỗ trợ trong việc lên ý tưởng, kịch bản cho các post, video trên các nền tảng truyền thông của công ty (Facebook, Threads, Tiktok,...), tham gia edit ảnh/video nếu cần.

Tham gia xây dựng nội dung seeding cho các nền tảng mạng xã hội (Facebook, Threads, Tiktok, Zalo)

Hỗ trợ chụp ảnh, chuẩn bị cho các hoạt động truyền thông nội bộ cho công ty.

Hỗ trợ các hoạt động, sự kiện theo yêu cầu của quản lý trực tiếp

Sinh viên có thể sắp xếp thời gian đi làm ít nhất 4 ngày/tuần

Biết sử dụng các phần mềm edit ảnh, video như Canva, Capcut,...

Có nhiều ý tưởng, khả năng sáng tạo tốt, bắt trend nhanh.

Nhanh nhẹn, nhiệt tình trong công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN AUTHENTIC EDUCATION HUB Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ lương hàng tháng và vé xe tháng miễn phí

Hỗ trợ đóng dấu mộc và xác nhận quá trình thực tập

Cơ hội phát triển lên vị trí chính thức

Ưu đãi giảm giá 50% trực tiếp khi mua cafe, trà sữa

