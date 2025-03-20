Tuyển Thực tập sinh Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN AUTHENTIC EDUCATION HUB làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN AUTHENTIC EDUCATION HUB
- Hà Nội: Số 5 BT2, Khu đô thị Mễ Trì Hạ, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận
Hỗ trợ các hoạt động truyền thông tiếp thị của phòng Marketing.
Hỗ trợ trong việc lên ý tưởng, kịch bản cho các post, video trên các nền tảng truyền thông của công ty (Facebook, Threads, Tiktok,...), tham gia edit ảnh/video nếu cần.
Tham gia xây dựng nội dung seeding cho các nền tảng mạng xã hội (Facebook, Threads, Tiktok, Zalo)
Hỗ trợ chụp ảnh, chuẩn bị cho các hoạt động truyền thông nội bộ cho công ty.
Hỗ trợ các hoạt động, sự kiện theo yêu cầu của quản lý trực tiếp
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Biết sử dụng các phần mềm edit ảnh, video như Canva, Capcut,...
Có nhiều ý tưởng, khả năng sáng tạo tốt, bắt trend nhanh.
Nhanh nhẹn, nhiệt tình trong công việc
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN AUTHENTIC EDUCATION HUB Thì Được Hưởng Những Gì
Hỗ trợ đóng dấu mộc và xác nhận quá trình thực tập
Cơ hội phát triển lên vị trí chính thức
Ưu đãi giảm giá 50% trực tiếp khi mua cafe, trà sữa
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN AUTHENTIC EDUCATION HUB
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
