Tuyển Thực tập sinh Marketing Công ty Cổ phần tập đoàn Y khoa Sài Gòn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 4 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Marketing Tại Công ty Cổ phần tập đoàn Y khoa Sài Gòn
Mức lương
3 - 4 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Phú Nhuận, Quận Phú Nhuận
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Marketing Với Mức Lương 3 - 4 Triệu
Hỗ trợ triển khai, tổng hợp số liệu, báo cáo các hoạt động Marketing từ Bệnh viện trong hệ thống.
Hỗ trợ triển khai, theo dõi hiệu quả các Event trong hệ thống.
Hỗ trợ lên kế hoạch nội dung social, theo dõi việc triển khai nội dung social trên các trang social của Bệnh viện.
Hỗ trợ công tác lưu trữ hồ sơ, hợp đồng.
Với Mức Lương 3 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sinh viên năm cuối hoặc sinh viên mới tốt nghiệp chuyên ngành Marketing, quản trị kinh doanh
Siêng năng
Năng động
Tại Công ty Cổ phần tập đoàn Y khoa Sài Gòn Thì Được Hưởng Những Gì
Lương tháng
Hỗ trợ phí gởi xe
Hỗ trợ ký xác nhận thực tập (nếu cần)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần tập đoàn Y khoa Sài Gòn
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
