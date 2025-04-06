Tuyển Thực tập sinh Marketing Công ty Cổ phần tập đoàn Y khoa Sài Gòn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 4 Triệu

Hỗ trợ triển khai, tổng hợp số liệu, báo cáo các hoạt động Marketing từ Bệnh viện trong hệ thống.

Hỗ trợ triển khai, theo dõi hiệu quả các Event trong hệ thống.

Hỗ trợ lên kế hoạch nội dung social, theo dõi việc triển khai nội dung social trên các trang social của Bệnh viện.

Hỗ trợ công tác lưu trữ hồ sơ, hợp đồng.