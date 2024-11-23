Tuyển Marketing Công ty Cổ phần Những hạt cà phê nói chuyện (Twitter Beans Coffee) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 164 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Triển khai setup và quản lý chương trình khuyến mãi nội bộ, đối tác

Thực hiện báo cáo chương trình khuyến mại MKT để đánh giá hiệu quả đầu ra

Theo dõi, tổng hợp Chi phí Marketing và quản lý chứng từ marketing

Thực hiện các công việc chuyên môn khác theo phân công.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi từ 20-22, chuyên ngành Truyền thông, Marketing, Báo chí, hoặc các ngành liên quan.

Có đam mê, nhiệt huyết, mong muốn học hỏi, tìm tòi, nghiên cứu và gắn bó với nghề. marketing.

Tính chủ động cao, năng động, tư duy logic.

Có tinh thần học hỏi, và khả năng làm việc nhóm tốt.

Ứng viên có thể làm Fulltime.

Tại Công ty Cổ phần Những hạt cà phê nói chuyện (Twitter Beans Coffee) Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương hỗ trợ: 3 triệu/tháng.

Cơ hội trải nghiệm môi trường làm việc trẻ trung, sáng tạo và năng động.

Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau thời gian thực tập nếu thể hiện tốt.

Được hưởng các ưu đãi riêng sử dụng sản phẩm tại hệ thống cửa hàng của Twitter Beans Coffee.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Những hạt cà phê nói chuyện (Twitter Beans Coffee)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin