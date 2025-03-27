Tuyển Thực tập sinh Nhân sự Công ty Cổ phần Tập đoàn Thaicom làm việc tại Hưng Yên thu nhập 2 - 3 Triệu

Mức lương 2 - 3 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hưng Yên: Thôn Ngọc Lịch, Trưng Trắc, Văn Lâm, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Nhân sự Với Mức Lương 2 - 3 Triệu

Thực hiện các công việc của phòng nhân sự như: tuyển dụng, rà soát data chấm công, hỗ trợ làm hồ sơ, kiểm tra văn phòng phẩm, và theo sự phân công của trưởng bộ phận

Kiểm tra các dữ liệu bộ phận sale trả về (được đào tạo trước khi làm)

Trực quầy lễ tân, chào và tiếp đón khách hàng, đối tác đến thăm quan, liên hệ công việc

Chuyển phát bưu phẩm, văn thư

Chuẩn bị các phòng họp, hội nghị, hội thảo

Với Mức Lương 2 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tỉ mỉ, cẩn thận, chu toàn với các công việc liên quan đến văn phòng

Có nhiều thời gian đi làm tại công ty

Kỹ năng văn phòng tốt

Dễ nhìn, có chiều cao từ 1m58 trở lên

Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Thaicom Thì Được Hưởng Những Gì

Có hỗ trợ lương thực tập

Có hỗ trợ dấu mộc

Được học hỏi và trải nghiệm về ngành hàng, ngành bán lẻ và tiêu dùng

Có cơ hội thăng tiến hoặc trở thành chính thức sau 6 tháng làm việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Thaicom

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin