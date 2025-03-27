Tuyển Thực tập sinh Nhân sự Công ty Cổ phần Tập đoàn Thaicom làm việc tại Hưng Yên thu nhập 2 - 3 Triệu

Tuyển Thực tập sinh Nhân sự Công ty Cổ phần Tập đoàn Thaicom làm việc tại Hưng Yên thu nhập 2 - 3 Triệu

Công ty Cổ phần Tập đoàn Thaicom
Ngày đăng tuyển: 27/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/04/2025
Công ty Cổ phần Tập đoàn Thaicom

Thực tập sinh Nhân sự

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Nhân sự Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Thaicom

Mức lương
2 - 3 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hưng Yên: Thôn Ngọc Lịch, Trưng Trắc, Văn Lâm, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Nhân sự Với Mức Lương 2 - 3 Triệu

Thực hiện các công việc của phòng nhân sự như: tuyển dụng, rà soát data chấm công, hỗ trợ làm hồ sơ, kiểm tra văn phòng phẩm, và theo sự phân công của trưởng bộ phận
Kiểm tra các dữ liệu bộ phận sale trả về (được đào tạo trước khi làm)
Trực quầy lễ tân, chào và tiếp đón khách hàng, đối tác đến thăm quan, liên hệ công việc
Chuyển phát bưu phẩm, văn thư
Chuẩn bị các phòng họp, hội nghị, hội thảo

Với Mức Lương 2 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tỉ mỉ, cẩn thận, chu toàn với các công việc liên quan đến văn phòng
Có nhiều thời gian đi làm tại công ty
Kỹ năng văn phòng tốt
Dễ nhìn, có chiều cao từ 1m58 trở lên

Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Thaicom Thì Được Hưởng Những Gì

Có hỗ trợ lương thực tập
Có hỗ trợ dấu mộc
Được học hỏi và trải nghiệm về ngành hàng, ngành bán lẻ và tiêu dùng
Có cơ hội thăng tiến hoặc trở thành chính thức sau 6 tháng làm việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Thaicom

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Tập đoàn Thaicom

Công ty Cổ phần Tập đoàn Thaicom

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 168 Ngọc Khánh, Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Tuyển Thực tập sinh Nhân sự Công ty Cổ phần Tập đoàn Thaicom làm việc tại Hưng Yên thu nhập 2 - 3 Triệu Công ty Cổ phần Tập đoàn Thaicom
2 - 3 triệu Chưa có kinh nghiệm