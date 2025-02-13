Tuyển Thực tập sinh Nhân sự TNHH KyungSung Việt Nam làm việc tại Hải Phòng thu nhập 5 - 7 Triệu

Mức lương 5 - 7 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: Cổng 4 LG Electronics, KCN Tràng Duệ, P. Lê Lợi, Q. An Dương, TP. Hải Phòng, An Dương, Quận Dương Kinh

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Nhân sự

• Tuyển dụng: Đăng tin tuyển dụng, tạo nguồn ứng viên, sắp xếp lịch phỏng vấn, phản hồi kết quả cho ứng viên

• Tham gia triển khai, tổ chức và hỗ trợ các hoạt động đào tạo nội bộ, sự kiện gắn kết đội ngũ

• Quản lý hồ sơ nhân sự.

• Làm đề xuất, đề nghị thanh toán theo yêu cầu của quản lý.

Yêu Cầu Công Việc

• Chấp nhận sinh viên vừa tốt nghiệp ngành Quản trị Nhân lực hoặc các chuyên ngành liên quan khác

• Được đào tạo hướng dẫn cụ thể về kỹ năng làm việc

• Nhanh nhẹn, sáng tạo, có trách nhiệm và chủ động trong công việc

• Kỹ năng tin học văn phòng tốt: Word, Excel và PowerPoint

Quyền Lợi Được Hưởng

• Phù hợp với ứng viên có định hướng theo ngành nhân sự

• Hỗ trợ lương (5-7 triệu/tháng)

• Cơm trưa miễn phí tại công ty

• Được tham gia BHXH, BH tai nạn 24/24

• Được hưởng các chế độ phúc lợi và các hoạt động văn hóa tập thể của công ty như CBCNV chính thức

Cách Thức Ứng Tuyển

