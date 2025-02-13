Tuyển Thực tập sinh Nhân sự TNHH KyungSung Việt Nam làm việc tại Hải Phòng thu nhập 5 - 7 Triệu

TNHH KyungSung Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 13/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 15/03/2025
Thực tập sinh Nhân sự

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Nhân sự Tại TNHH KyungSung Việt Nam

Mức lương
5 - 7 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hải Phòng: Cổng 4 LG Electronics, KCN Tràng Duệ, P. Lê Lợi, Q. An Dương, TP. Hải Phòng, An Dương, Quận Dương Kinh

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Nhân sự Với Mức Lương 5 - 7 Triệu

• Tuyển dụng: Đăng tin tuyển dụng, tạo nguồn ứng viên, sắp xếp lịch phỏng vấn, phản hồi kết quả cho ứng viên
• Tham gia triển khai, tổ chức và hỗ trợ các hoạt động đào tạo nội bộ, sự kiện gắn kết đội ngũ
• Quản lý hồ sơ nhân sự.
• Làm đề xuất, đề nghị thanh toán theo yêu cầu của quản lý.

Với Mức Lương 5 - 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Chấp nhận sinh viên vừa tốt nghiệp ngành Quản trị Nhân lực hoặc các chuyên ngành liên quan khác
• Được đào tạo hướng dẫn cụ thể về kỹ năng làm việc
• Nhanh nhẹn, sáng tạo, có trách nhiệm và chủ động trong công việc
• Kỹ năng tin học văn phòng tốt: Word, Excel và PowerPoint

Tại TNHH KyungSung Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

• Phù hợp với ứng viên có định hướng theo ngành nhân sự
• Hỗ trợ lương (5-7 triệu/tháng)
• Cơm trưa miễn phí tại công ty
• Được tham gia BHXH, BH tai nạn 24/24
• Được hưởng các chế độ phúc lợi và các hoạt động văn hóa tập thể của công ty như CBCNV chính thức

Cách Thức Ứng Tuyển Tại TNHH KyungSung Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Nhà xưởng thuê lại của Công ty TNHH LG Electronics Việt Nam Hải Phòng, Lô CN2, Khu Công Nghiệp Tràng Duệ, Thuộc Khu Kinh Tế Đình Vũ - Cát Hải, Xã Lê Lợi, Huyện An Dương, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

