Tuyển Thực tập sinh Nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN FPT - CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 1 Triệu

Mức lương Đến 1 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 136 - 138 Lê Thị Hồng Gấm, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Nhân sự Với Mức Lương Đến 1 Triệu

Tuyển dụng:

Screen CV và sàng lọc hồ sơ ứng viên;

Xây dựng cơ sở dữ liệu ứng viên;

Hỗ trợ thiết kế hình ảnh, viết content cho các bài đăng tuyển dụng;

Tham gia hỗ trợ trong các sự kiện liên quan đến tuyển dụng của công ty;

C&B:

Nhập liệu, sắp xếp phân loại các giấy tờ, hồ sơ, HĐLĐ, bảo hiểm và các chứng từ đào tạo,...;

Và các công việc khác khi cần thiết của người hướng dẫn.

Với Mức Lương Đến 1 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên từ năm 3, năm 4 khối ngành Kinh tế, Luật, Quản trị nhân lực, QTKD,... định hướng trong lĩnh vực nhân sự;

Nhiệt tình, có trách nhiệm cao, cẩn thận;

Có kỹ năng thiết kế và viết content tốt;

Có thể thực tập tối thiểu 05 buổi/tuần (từ T2 - T6).

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN FPT - CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Trợ cấp trong quá trình thực tập, hỗ trợ số liệu và xác nhận Báo cáo thực tập;

Được đào tạo, hướng dẫn các kỹ năng, công việc thuộc bộ phận Nhân sự gồm Tuyển dụng, C&B;

Được tham gia các hoạt động, event, các khóa đào tạo nội bộ tại FPTS HCM;

Cơ hội trải nghiệm ở tất cả các sự kiện tuyển dụng của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN FPT - CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin