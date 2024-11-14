Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation Công ty cổ phần địa ốc Mai Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu

Mức lương 3 - 5 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 11, Tháp C tòa nhà Central Point, số 219 Trung Kính, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Graphic Design/Illustration/Animation Với Mức Lương 3 - 5 Triệu

Phụ trách thiết kế các ấn phẩm truyền thông của công ty: Banner, Poster,, Standee, Backdrop, chỉnh sửa hình ảnh...trên kênh Online và Offline.

Chỉnh sửa ảnh, chỉnh sửa và dựng video cơ bản

Tham gia sáng tạo, lên ý tưởng cho hình ảnh và chương trình truyền thông của công ty

Bảo đảm tiêu chuẩn thiết kế được duy trì một cách đồng nhất.

Hoàn thành các công việc khác theo sự phân công của quản lý.

Hỗ trợ các bộ phận khác khi có nhu cầu.

Với Mức Lương 3 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm cuối hoặc đã tốt nghiệp các trường liên quan đến ngành Thiết kế đồ họa, Kiến trúc, và Mỹ thuật

Sử dụng kỹ năng thiết kế đồ họa và các công cụ thiết kế như Adobe Photoshop, Illustrator và các phần mềm đồ họa khác.

Đam mê thiết kế đồ họa, có tư duy thiết kế tốt, đầu óc sáng tạo, chuyển tải ý tưởng và giao tiếp tốt

Có khả năng biết chụp và chỉnh sửa hình ảnh, phần mềm chỉnh sửa video như Adobe Premiere Pro, Capcut là một điểm cộng

Có khả năng làm việc độc lập/nhóm và chịu được áp lực công việc.

Cởi mở, sẵn sàng học hỏi, năng động, chủ động, chịu khó

Bảo đảm các sản phẩm đúng deadline và yêu cầu của dự án

Có laptop cá nhân

Tại Công ty cổ phần địa ốc Mai Việt Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ lương 3-5tr + dấu mộc

Có cơ hội được học hỏi và phát triển kỹ năng trong thiết kế đồ họa

Cân nhắc lên các vị trí chính thức sau quá trình thực tập

Văn phòng hạng A sang xịn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần địa ốc Mai Việt

