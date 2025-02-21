Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH VIỆT HÙNG GROUP làm việc tại Bà Rịa Vũng Tàu thu nhập 1 - 3 Triệu

Mức lương 1 - 3 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Bà Rịa Vũng Tàu: A10 KDC Barya City, phường Long Toàn, TP Bà Rịa

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 1 - 3 Triệu

Tiếp nhận và xử lý các yêu cầu báo giá mua hàng trong nước từ Trưởng bộ phận (Tìm kiếm nhà cung cấp, làm báo giá, theo dõi tiến độ đơn hàng, thanh toán và xử lý khiếu nại khi có phát sinh về đơn hàng).

Kiểm tra tồn kho, lên đơn hàng mua hàng quốc tế (Kiểm tra tồn kho trên phần mềm, lên đơn hàng, check cước và chuẩn bị các chứng từ liên quan như lập hợp đồng mua bán, hoá đơn, chứng từ thanh toán).

Thực hiện báo cáo công việc theo tuần và tháng.

Thực hiện các công việc khác do Trưởng bộ phận yêu cầu.

Với Mức Lương 1 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm cuối các trường Cao Đẳng, Đại Học khối ngành Kinh Tế, ngành Ngoại Thương, Thương Mại Quốc Tế, Vận Tải... hoặc các nghành liên quan khác.

Tiếng Anh đọc – viết khá, có khả năng giao tiếp căn bản.

Thành thạo Microsoft Office (Word, Excel, Outlook...).

Nhanh nhẹn, chịu khó, có tinh thần học hỏi và giao tiếp tốt.

Cẩn thận, tỉ mỉ, có khả năng thương lượng và đàm phán với nhà cung cấp.

Tại CÔNG TY TNHH VIỆT HÙNG GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Được đào tạo nghiệp vụ mua hàng quốc tế và mua hàng trong nước.

Được học hỏi thêm về các thủ tục, giấy tờ nhập hàng thiết bị nha khoa.

Hỗ trợ tài liệu và dấu mộc tròn làm báo cáo thực tập tốt nghiệp.

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động và thân thiện.

Cơ hội phát triển bản thân, rèn luyện kỹ năng giao tiếp.

Cơ hội trở thành nhân viên chính thức của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH VIỆT HÙNG GROUP

