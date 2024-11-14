Tuyển Hành chính Công ty Cổ phần Thú y xanh Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 2 Triệu

Công ty Cổ phần Thú y xanh Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 14/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/11/2024
Hành chính

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính Tại Công ty Cổ phần Thú y xanh Việt Nam

Mức lương
15 - 2 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Lô đất A2CN4 Cụm công nghiệp Từ Liêm, Phường Phương Canh, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương 15 - 2 Triệu

Thực hiện và quản lý công tác hậu cần, hành chính văn phòng.
Sắp xếp và Quản lý công văn, văn bản giấy tờ, gửi - nhận hồ sơ/ thư từ trong khu vực được phân công.
Tiếp đón, hướng dẫn khách hàng/ đối tác đến công ty làm việc.

Với Mức Lương 15 - 2 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Thực tập sinh các chuyên ngành về hành chính, nhân sự, quản trị văn phòng,...........
Không yêu cầu kinh nghiệm , vào công ty sẽ được đào tạo từ đầu
Nhanh nhẹn, nhiệt tình trong công việc

Tại Công ty Cổ phần Thú y xanh Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập 1,5 triệu / tháng + hỗ trợ ăn trưa hàng ngày tại công ty
Môi trường làm việc vui vẻ
Cơ hội thăng tiến, học hỏi

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Thú y xanh Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Thú y xanh Việt Nam

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Lô đất A2 CN2, cụm Công nghiệp Từ Liêm, phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

