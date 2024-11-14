Tuyển Hành chính Công ty Cổ phần Thú y xanh Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 2 Triệu

Mức lương 15 - 2 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Lô đất A2CN4 Cụm công nghiệp Từ Liêm, Phường Phương Canh, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương 15 - 2 Triệu

Thực hiện và quản lý công tác hậu cần, hành chính văn phòng.

Sắp xếp và Quản lý công văn, văn bản giấy tờ, gửi - nhận hồ sơ/ thư từ trong khu vực được phân công.

Tiếp đón, hướng dẫn khách hàng/ đối tác đến công ty làm việc.

Với Mức Lương 15 - 2 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Thực tập sinh các chuyên ngành về hành chính, nhân sự, quản trị văn phòng,...........

Không yêu cầu kinh nghiệm , vào công ty sẽ được đào tạo từ đầu

Nhanh nhẹn, nhiệt tình trong công việc

Tại Công ty Cổ phần Thú y xanh Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập 1,5 triệu / tháng + hỗ trợ ăn trưa hàng ngày tại công ty

Môi trường làm việc vui vẻ

Cơ hội thăng tiến, học hỏi

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Thú y xanh Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin