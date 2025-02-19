Tuyển Thực tập sinh Công ty Cổ phần Tập đoàn Tima làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 3 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Tima
Mức lương
2 - 3 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 519 Tân Kỳ Tân Quý, Tân Quý, Tân Phú, Huyện Tân Phú
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 2 - 3 Triệu
Hỗ trợ các công việc của bộ phận hành chính
Kiểm kê kho và hỗ trợ các công việc xuất kho tài sản, quản lý và theo dõi tài sản đã xuất
Hỗ trợ lữu trữ toàn bộ các hệ thống công văn, giấy tờ, hợp đồng lao động, hồ sơ nhân sự, tài liệu liên quan
Hỗ trợ các công việc liên quan đến tuyển dụng
Với Mức Lương 2 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sinh viên các trường Cao Đẳng, Đại Học... hoặc vừa tốt nghiệp
Thái độ cởi mở, ham học hỏi, tỉ mỉ.
Tinh thần nhiệt huyết, thể hiện sự năng động của thế hệ gen Z.
Có thể làm việc ít nhất 4 ngày/tuần
Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Tima Thì Được Hưởng Những Gì
Hỗ trợ lương: 2 triệu/tháng
Được hướng dẫn và đào tạo công việc thực tế của team
Trải nghiệm môi trường làm việc trẻ trung, năng động.
Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức nếu phù hợp với công việc
Hỗ trợ xác nhận thực tập và cân nhắc lên các vị trí khác trong tương lai.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Tima
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
