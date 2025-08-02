Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH MẸ ỈN KITCHEN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 3 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại CÔNG TY TNHH MẸ ỈN KITCHEN
Mức lương
2 - 3 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 165/50 Nguyễn Thái Bình, P.Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Quận 1
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 2 - 3 Triệu
Với Mức Lương 2 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Kiến thức: Ngoại ngữ là một lợi thế , kiến thức cơ bản về F&B.
- Kỹ năng: Giao tiếp tốt, thành thạo Microsoft Office, thương thuyết.
- Thái độ : chính trực, trách nhiệm, năng nổ.
- Kỹ năng: Giao tiếp tốt, thành thạo Microsoft Office, thương thuyết.
- Thái độ : chính trực, trách nhiệm, năng nổ.
Tại CÔNG TY TNHH MẸ ỈN KITCHEN Thì Được Hưởng Những Gì
Thời gian làm việc linh hoạt theo lịch học
Đóng mộc thực tập sau 3 tháng
Có cơ hội làm nhân viên chính thức sau thời gian thực tập
Phụ cấp cơm + Gửi xe + Thưởng kinh doanh
Đóng mộc thực tập sau 3 tháng
Có cơ hội làm nhân viên chính thức sau thời gian thực tập
Phụ cấp cơm + Gửi xe + Thưởng kinh doanh
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MẸ ỈN KITCHEN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
