Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH MẸ ỈN KITCHEN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 3 Triệu

Mức lương 2 - 3 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 165/50 Nguyễn Thái Bình, P.Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 2 - 3 Triệu

Với Mức Lương 2 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Kiến thức: Ngoại ngữ là một lợi thế , kiến thức cơ bản về F&B.

- Kỹ năng: Giao tiếp tốt, thành thạo Microsoft Office, thương thuyết.

- Thái độ : chính trực, trách nhiệm, năng nổ.

Tại CÔNG TY TNHH MẸ ỈN KITCHEN Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian làm việc linh hoạt theo lịch học

Đóng mộc thực tập sau 3 tháng

Có cơ hội làm nhân viên chính thức sau thời gian thực tập

Phụ cấp cơm + Gửi xe + Thưởng kinh doanh

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MẸ ỈN KITCHEN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.