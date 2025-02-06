Tuyển Thực tập sinh Công ty cổ phần Comacpro làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 3 Triệu

Mức lương 2 - 3 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Toà nhà ACCI, Số 210 Lê Trọng Tấn, Thanh Xuân, Hà nội., Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh

- Tham gia vào quá trình phát triển các mô hình AI/Machine Learning, hỗ trợ coding, testing và debugging.

- Hỗ trợ thu thập, tiền xử lý và phân tích dữ liệu phục vụ cho các mô hình AI.

- Xây dựng, huấn luyện và tối ưu hóa mô hình AI/ML để cải thiện độ chính xác và hiệu suất.

- Làm việc cùng đội ngũ kỹ thuật để triển khai các mô hình vào hệ thống thực tế.

- Nghiên cứu và áp dụng các thuật toán, framework mới trong AI/ML.

- Viết tài liệu kỹ thuật và báo cáo kết quả thử nghiệm.

- Tham gia vào các cuộc họp kỹ thuật, đóng góp ý tưởng và giải pháp cải thiện sản phẩm.

Yêu Cầu Công Việc

- Sinh viên Đại học năm 3, 4 chuyên ngành Công nghệ Thông tin, Khoa học Máy tính, Trí tuệ Nhân tạo hoặc các ngành liên quan.

- Có kiến thức cơ bản về Machine Learning, Deep Learning, AI.

- Hiểu biết một trong các ngôn ngữ lập trình: Python, R, Java.

- Hiểu biết về thư viện và framework AI như OpenAI API.

- Có thể xử lý dữ liệu (Pandas, NumPy, OpenCV, v.v.).

Tại Công ty cổ phần Comacpro Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập : lương từ 2 đến 3 triệu / tháng + thưởng theo chính sách chung.

- Được đào tạo kỹ năng AI Developer từ đội ngũ chuyên môn.

- Cơ hội trở thành nhân viên chính thức nếu làm tốt.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Comacpro

