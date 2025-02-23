Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DR.MAYA làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 10 Triệu

Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DR.MAYA làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 10 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DR.MAYA
Ngày đăng tuyển: 23/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 23/03/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DR.MAYA

Thực tập sinh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DR.MAYA

Mức lương
4 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: CTT4

- 02 Kiến Hưng Luxury, đường Phúc La, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 4 - 10 Triệu

Tư vấn bán hàng (trả lời comment, trả lời inbox của khách hàng và chốt đơn hàng online) trên hệ thống các trang FanPage của công ty, các trang mạng xã hội khác. (qua phần mềm pancake).
Đảm bảo, chịu trách nhiệm về các trạng thái đơn hàng từ khi khách hàng đặt hàng tới khi khách hàng nhận được đơn hàng.
Nhận và xử lý các khiếu nại của khách hàng về chất lượng sản phẩm, thời gian giao hàng,…

Với Mức Lương 4 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Là sinh viên năm cuối, hoặc vừa ra trường
Có thể đi làm được fulltime
Không yêu cầu kinh nghiệm và sẽ được đào tạo về sản phẩm, quy trình làm việc
Có laptop cá nhân
Năng động, vui vẻ, hoạt bát

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DR.MAYA Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Lương cứng + phụ cấp + Thưởng doanh số (LC TỪ 4tr + Phụ cấp ăn + Thưởng % doanh số)
Lên chính thức sau 3 tháng làm việc
Môi trường làm việc trẻ trung, vui vẻ, Sếp trẻ - vui tính
Tham gia các hoạt động cùng công ty
Liên hoan, trà sữa miễn phí hàng tháng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DR.MAYA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DR.MAYA

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DR.MAYA

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: CTT4-02 Kiến Hưng Luxury, đường Phúc La, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

