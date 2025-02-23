Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DR.MAYA làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 10 Triệu

Mức lương 4 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: CTT4 - 02 Kiến Hưng Luxury, đường Phúc La, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 4 - 10 Triệu

Tư vấn bán hàng (trả lời comment, trả lời inbox của khách hàng và chốt đơn hàng online) trên hệ thống các trang FanPage của công ty, các trang mạng xã hội khác. (qua phần mềm pancake).

Đảm bảo, chịu trách nhiệm về các trạng thái đơn hàng từ khi khách hàng đặt hàng tới khi khách hàng nhận được đơn hàng.

Nhận và xử lý các khiếu nại của khách hàng về chất lượng sản phẩm, thời gian giao hàng,…

Với Mức Lương 4 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Là sinh viên năm cuối, hoặc vừa ra trường

Có thể đi làm được fulltime

Không yêu cầu kinh nghiệm và sẽ được đào tạo về sản phẩm, quy trình làm việc

Có laptop cá nhân

Năng động, vui vẻ, hoạt bát

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DR.MAYA Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Lương cứng + phụ cấp + Thưởng doanh số (LC TỪ 4tr + Phụ cấp ăn + Thưởng % doanh số)

Lên chính thức sau 3 tháng làm việc

Môi trường làm việc trẻ trung, vui vẻ, Sếp trẻ - vui tính

Tham gia các hoạt động cùng công ty

Liên hoan, trà sữa miễn phí hàng tháng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DR.MAYA

