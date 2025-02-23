Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DR.MAYA làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DR.MAYA
- Hà Nội: CTT4
- 02 Kiến Hưng Luxury, đường Phúc La, Hà Đông, Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 4 - 10 Triệu
Tư vấn bán hàng (trả lời comment, trả lời inbox của khách hàng và chốt đơn hàng online) trên hệ thống các trang FanPage của công ty, các trang mạng xã hội khác. (qua phần mềm pancake).
Đảm bảo, chịu trách nhiệm về các trạng thái đơn hàng từ khi khách hàng đặt hàng tới khi khách hàng nhận được đơn hàng.
Nhận và xử lý các khiếu nại của khách hàng về chất lượng sản phẩm, thời gian giao hàng,…
Với Mức Lương 4 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có thể đi làm được fulltime
Không yêu cầu kinh nghiệm và sẽ được đào tạo về sản phẩm, quy trình làm việc
Có laptop cá nhân
Năng động, vui vẻ, hoạt bát
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DR.MAYA Thì Được Hưởng Những Gì
Lên chính thức sau 3 tháng làm việc
Môi trường làm việc trẻ trung, vui vẻ, Sếp trẻ - vui tính
Tham gia các hoạt động cùng công ty
Liên hoan, trà sữa miễn phí hàng tháng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DR.MAYA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
