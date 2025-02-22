Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG GREENIE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG GREENIE
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Yên Hòa, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Thỏa thuận
- Thực hiện và xử lý các công việc liên quan đến hồ sơ, giấy tờ triển khai và nghiệm thu chương trình
- Hỗ trợ bộ phận Account các công việc liên quan đến tổ chức sự kiện, truyền thông, quảng cáo....
- Các công việc khác theo sự phân công
- Thời gian làm việc: Từ sáng thứ 2 đến hết sáng thứ 7; Sáng từ 9h00-12h00, chiều từ 13h30-17h30
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có kỹ năng tổ chức và quản lý thời gian tốt, Có tư duy sáng tạo và khả năng làm việc độc lập; Năng động và nhiệt tình với công việc.
- Cởi mở, thân thiện, thẳng thắn, năng động, hòa đồng, chủ động trong công việc.
- Có khả năng chịu được áp lực cao trong công việc.
- Sử dụng được tiếng Anh giao tiếp là lợi thế
Yêu cầu bằng cấp & Kinh nghiệm
- Tốt nghiệp Trung cấp/ Cao đẳng/ Đại học, ưu tiên Marketing, Tổ chức sự kiện, Du lịch, Tiếng Anh thương mại
- Không yêu cầu kinh nghiệm
- Không biết việc được đào tạo
-Chấp nhận sinh viên năm cuối chờ bằng
Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG GREENIE Thì Được Hưởng Những Gì
Phúc lợi
Lương: Thỏa thuận
Lương
Lương tháng 13
BHXH: Theo Quy định
BHXH:
Du lịch: Hàng năm
Du lịch:
Chế độ thưởng
- Thưởng lễ, Tết
- Thưởng
Nghỉ lễ
- Nghỉ lễ, Tết theo quy định nhà nước
- Nghỉ phép năm
Chế độ khác
- Ăn trưa
- Xăng xe/ điện thoại
- Có lương OT
- Phụ cấp thâm niên
Tăng lương : Hàng năm
Tăng lương
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG GREENIE
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
