Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG GREENIE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Yên Hòa, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Thực hiện và xử lý các công việc liên quan đến hồ sơ, giấy tờ triển khai và nghiệm thu chương trình

- Hỗ trợ bộ phận Account các công việc liên quan đến tổ chức sự kiện, truyền thông, quảng cáo....

- Các công việc khác theo sự phân công

- Thời gian làm việc: Từ sáng thứ 2 đến hết sáng thứ 7; Sáng từ 9h00-12h00, chiều từ 13h30-17h30

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kỹ năng tổ chức và quản lý thời gian tốt, Có tư duy sáng tạo và khả năng làm việc độc lập; Năng động và nhiệt tình với công việc.

- Cởi mở, thân thiện, thẳng thắn, năng động, hòa đồng, chủ động trong công việc.

- Có khả năng chịu được áp lực cao trong công việc.

- Sử dụng được tiếng Anh giao tiếp là lợi thế

Yêu cầu bằng cấp & Kinh nghiệm

- Tốt nghiệp Trung cấp/ Cao đẳng/ Đại học, ưu tiên Marketing, Tổ chức sự kiện, Du lịch, Tiếng Anh thương mại

- Không yêu cầu kinh nghiệm

- Không biết việc được đào tạo

-Chấp nhận sinh viên năm cuối chờ bằng

Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG GREENIE Thì Được Hưởng Những Gì

Phúc lợi

Lương: Thỏa thuận

Lương

Lương tháng 13

BHXH: Theo Quy định

BHXH:

Du lịch: Hàng năm

Du lịch:

Chế độ thưởng

- Thưởng lễ, Tết

- Thưởng

Nghỉ lễ

- Nghỉ lễ, Tết theo quy định nhà nước

- Nghỉ phép năm

Chế độ khác

- Ăn trưa

- Xăng xe/ điện thoại

- Có lương OT

- Phụ cấp thâm niên

Tăng lương : Hàng năm

Tăng lương

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG GREENIE

