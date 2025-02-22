Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH MINIBREAK làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 8 Triệu

CÔNG TY TNHH MINIBREAK
Ngày đăng tuyển: 22/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/03/2025
Thực tập sinh

Mức lương
4 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Thu nhập trước mắt 3 tháng thực tập từ 4 triệu đến 8 triệu. Còn tăng theo lộ trình thâm niên và năng lực. Khi vào chính thức thu nhập trên 8 triệu

- Thu nhập đảm bảo với Lương & Thưởng ổn định, rõ ràng lộ cùng lộ trình thăng tiến.

- Các chuyến Du lịch trải nghiệm cùng đồng đội

- Được đào tạo kiến thức & kĩ năng bổ ích về du lịch, dịch vụ, bán hàng, tư vấn, marketing, content.

- Môi trường làm việc trẻ trung, trân thành, thoải mái và năng động., Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 4 - 8 Triệu

Tư vấn các khách hàng có nhu cầu trên fanpage về giá tiền, tiện ích các Homestay, Villa, Khách sạn ngoại ô Hà Nội, hỗ trợ khách đặt phòng.
- Tính tiền, gửi khách hàng thông tin đặt phòng, gửi khách hàng xác nhận.
- Chăm sóc giải đáp hỗ trợ các đại lý và cộng tác viên.
- Gửi thông tin cho kế toán, gửi thông tin cho vận hành tại căn Homestay.
- Khoá lịch và vào file excel các đơn đặt phòng.
- Tiếp nhận và xử lý các vấn đề của khách hàng đặc biệt về vấn đề đặt phòng
- Chăm sóc fanpage bằng cách post feedback của khách hàng, ảnh khách check-in,
- Post và duyệt bài ở các group du lịch.
- Chăm sóc sau khi khách hàng sử dụng dịch vụ
- Trực hotline khách gọi tới và gọi điện tư vấn cho các khách hàng gửi yêu cầu.
- Sắp xếp xoay ca linh hoạt theo team, phù hợp cả full-time và part-time. Ca tối & cuối tuần làm tại nhà linh hoạt.

Với Mức Lương 4 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/nữ 18-24 tuổi. Không yêu cầu bằng cấp, Chấp nhận sinh viên làm thêm, chấp nhận thực tập sinh, có hỗ trợ dấu thực tập. Nhận vào chính thức nếu bạn phù hợp.
Không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo
Kỹ năng giao tiếp bằng chat online/ điện thoại khéo léo, tình cảm, nắm bắt tâm lý khách hàng.
Làm việc nhóm, đáp ứng deadlines, chăm chỉ ham học hỏi, cẩn thận.
Tư duy làm ngành dịch vụ, cầu thị, lễ phép. Tính cách sôi nổi, hướng ngoại là 1 lợi thế.

Tại CÔNG TY TNHH MINIBREAK Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 4 - 8 triệu VND
Lương cứng: 3 - 5 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Quy mô: 1 - 9 Nhân viên
Địa điểm: 21 ngõ 98 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội

