Tuyển Thực tập sinh Công ty Cổ phần TCC & Partners làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu

Công ty Cổ phần TCC & Partners
Ngày đăng tuyển: 21/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 01/06/2025
Công ty Cổ phần TCC & Partners

Thực tập sinh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại Công ty Cổ phần TCC & Partners

Mức lương
3 - 5 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 132 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 3 - 5 Triệu

Xây dựng các kế hoạch quảng cáo hiệu quả cùng các team liên quan.
Hiểu được insight khách hàng đưa ra target hợp lý.
Chủ động tối ưu quảng cáo dựa trên chi phí đã đưa ra.
Tiến hành setup các chiến dịch quảng cáo trên các nền tảng (Facebook, TikTok, Google...).
Phối hợp với các team liên quan theo dõi đánh giá để tối ưu về thiết kế, nội dung và đưa ra phương án quảng cáo hiệu quả.
Theo dõi, phân tích, thống kê các số liệu, hiệu chỉnh và tối ưu các chiến dịch quảng cáo.
Thực hiện báo cáo theo yêu cầu cho từng chiến dịch.
Phụ trách xử lý các vấn đề liên quan đến kỹ thuật của các chiến dịch đang thực hiện.
Nghiên cứu, cập nhật công nghệ, thuật toán và thủ thuật mới của kênh quảng cáo và phát triển các kênh quảng cáo mới

Với Mức Lương 3 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm chạy quảng cáo Facebook, TikTok trên 3 tháng
Có khả năng phân tích, đọc hiểu các chỉ số digital.
Kỹ năng quản lý & tổ chức công việc.
Kỹ năng tìm kiếm thông tin tốt.
Có kinh nghiệm làm việc, phối hợp cùng đội nhóm.
Chăm chỉ, hoà đồng, trách nhiệm.
Biết lắng nghe, cầu tiến trong công việc
Cẩn thận, tỉ mỉ, đảm bảo công việc được tiến hành chính xác
Có năng lực sáng tạo và đổi mới
Nhiệt huyết, năng động, kiên trì, trung thực và làm việc nhóm tốt.

Tại Công ty Cổ phần TCC & Partners Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 3.000.000 - 5.000.000 + thưởng theo dự án/tháng
Tham gia các buổi kick off, training nâng cao kỹ năng
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, có nhiều cơ hội thăng tiến, phát triển nghề nghiệp.
Tham gia Team building, tổ chức sinh nhật, du lịch hàng năm
Nghỉ lễ theo quy định nhà nước.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần TCC & Partners

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần TCC & Partners

Công ty Cổ phần TCC & Partners

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 7 ngách 28 ngõ 80 phố Chùa Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

