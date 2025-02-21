Tuyển Thực tập sinh Công ty Cổ phần TCC & Partners làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu

Mức lương 3 - 5 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 132 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 3 - 5 Triệu

Xây dựng các kế hoạch quảng cáo hiệu quả cùng các team liên quan.

Hiểu được insight khách hàng đưa ra target hợp lý.

Chủ động tối ưu quảng cáo dựa trên chi phí đã đưa ra.

Tiến hành setup các chiến dịch quảng cáo trên các nền tảng (Facebook, TikTok, Google...).

Phối hợp với các team liên quan theo dõi đánh giá để tối ưu về thiết kế, nội dung và đưa ra phương án quảng cáo hiệu quả.

Theo dõi, phân tích, thống kê các số liệu, hiệu chỉnh và tối ưu các chiến dịch quảng cáo.

Thực hiện báo cáo theo yêu cầu cho từng chiến dịch.

Phụ trách xử lý các vấn đề liên quan đến kỹ thuật của các chiến dịch đang thực hiện.

Nghiên cứu, cập nhật công nghệ, thuật toán và thủ thuật mới của kênh quảng cáo và phát triển các kênh quảng cáo mới

Với Mức Lương 3 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm chạy quảng cáo Facebook, TikTok trên 3 tháng

Có khả năng phân tích, đọc hiểu các chỉ số digital.

Kỹ năng quản lý & tổ chức công việc.

Kỹ năng tìm kiếm thông tin tốt.

Có kinh nghiệm làm việc, phối hợp cùng đội nhóm.

Chăm chỉ, hoà đồng, trách nhiệm.

Biết lắng nghe, cầu tiến trong công việc

Cẩn thận, tỉ mỉ, đảm bảo công việc được tiến hành chính xác

Có năng lực sáng tạo và đổi mới

Nhiệt huyết, năng động, kiên trì, trung thực và làm việc nhóm tốt.

Tại Công ty Cổ phần TCC & Partners Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 3.000.000 - 5.000.000 + thưởng theo dự án/tháng

Tham gia các buổi kick off, training nâng cao kỹ năng

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, có nhiều cơ hội thăng tiến, phát triển nghề nghiệp.

Tham gia Team building, tổ chức sinh nhật, du lịch hàng năm

Nghỉ lễ theo quy định nhà nước.

