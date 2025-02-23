Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ STRANT AI làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ STRANT AI
Ngày đăng tuyển: 23/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 24/03/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ STRANT AI

Thực tập sinh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ STRANT AI

Mức lương
2 - 4 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: K7TT1

- SH23, Khu Đô Thị Starlake, P. Xuân La, Q. Tây Hồ, TP. Hà Nội, Tây Hồ, Quận Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 2 - 4 Triệu

Quản lý và tối ưu các bài đăng trên mạng xã hội
Tham gia vào các chiến dịch xây dựng và phát triển cộng đồng
Góp phần triển khai các kế hoạch Marketing theo định hướng chiến lược

Với Mức Lương 2 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn /Education:
Trình độ học vấn /
Education:
Trình độ học vấn: Sinh viên năm 3, năm 4 hoặc đã tốt nghiệp, mong muốn tích lũy kinh nghiệm thực tế trong lĩnh vực Marketing.
Trình độ ngoại ngữ: Tiếng anh cơ bản
Trình độ chuyên môn/Technical/Professional:
Trình độ chuyên môn
/Technical/Professional:
Từng tham gia các dự án Marketing là một điểm cộng
Có tư duy sáng tạo và tinh thần học hỏi.
Học chuyên ngành Marketing, Kinh tế hoặc các lĩnh vực liên quan.
Năng lực làm việc/ Competencies:
Năng lực làm việc
/
Competencies:
Năng động, có tinh thần trách nhiệm cao
Linh hoạt trong làm việc độc lập và phối hợp nhóm.
Kỹ năng quản lý thời gian tốt, có khả năng làm việc dưới áp lực cao

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ STRANT AI Thì Được Hưởng Những Gì

1. Mức lương, thưởng:
Mức lương, thưởng:
Lương cứng từ 2 - 4 triệu đồng, thưởng theo hiệu suất và đóng góp vào dự án (Part-time)
Lương cứng từ 4 - 6 triệu đồng, thưởng theo hiệu suất và đóng góp vào dự án (Full-time)
2. Phúc lợi:
Phúc lợi:
Sinh nhật, hiếu hỉ.
Hỗ trợ ăn trưa.
Nhiều hoạt động, vui chơi gắn kết tập thể: Teambuilding hằng năm, tri ân Trainer 20/11, 8/3, 20/10, Noel, Year-end party,...cắm trại, du lịch theo Team.
3. Môi trường làm việc:
Môi trường làm việc:
Môi trường làm việc thoải mái, năng động.
Được tham gia các khóa đào tạo kỹ năng marketing định kỳ.
Thời gian làm việc linh hoạt

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ STRANT AI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ STRANT AI

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ STRANT AI

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: K7TT1 - SH23, Khu Đô Thị Starlake, P. Xuân La, Q. Tây Hồ, TP. Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

