Tuyển Thực tập sinh Công Ty THHH Thương Mại và Du Lịch Global Wings Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 3 Triệu

Công Ty THHH Thương Mại và Du Lịch Global Wings Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 22/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 23/03/2025
Công Ty THHH Thương Mại và Du Lịch Global Wings Việt Nam

Thực tập sinh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại Công Ty THHH Thương Mại và Du Lịch Global Wings Việt Nam

Mức lương
3 - 3 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa nhà AZ Sky, KĐT Định Công, P. Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 3 - 3 Triệu

Nhận chương trình tour từ các sale, đặt các dịch vụ cho tour, điều phối hướng dẫn viên, bàn giao tour cho hướng dẫn viên, sắp xếp phương tiện di chuyển.
Chọn dịch vụ và đàm phán thương lượng giá với nhà cung cấp
Xử lý các vấn đề trong quá trình điều hành tour liên quan đến dịch vụ
Cung cấp thông tin chính xác cho hướng dẫn viên
Xử lý và phản hồi báo cáo tour từ hướng dẫn viên
Tìm hiểu, cập nhật các dịch vụ và tuyến điểm
Các công việc theo sự phân công của cấp trên

Với Mức Lương 3 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm cuối các chuyên ngành: Du lịch, Lữ hành, Khách Sạn,...
Có kỹ năng (nghe, nói, đọc, viết) Tiếng Anh là một lợi thế.
Có kiến thức về ngành du lịch, nắm được khái quát lộ trình, tuyến điểm, các dịch vụ du lịch.
Kỹ năng giao tiếp và thương lượng tốt.
Sử dụng thành thạo kỹ năng tin học văn phòng.
Thẳng thắn, nhiệt tình, ham học hỏi. Có tinh thần trách nhiệm với công việc.

Tại Công Ty THHH Thương Mại và Du Lịch Global Wings Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ lương thực tập: 2.500.000 - 3.000.000 (dựa theo mức độ hoàn thành công việc).
Được Công ty đóng dấu và ký xác nhận thực tập sau khi kết thúc thời gian thực tập.
Được quyền đề xuất, đóng góp ý kiến nhằm đảm bảo quyền và lợi ích của mình trong quá trình học việc và xây dựng công ty ngày càng phát triển.
Du lịch ít nhất 1 lần/ năm.
Được làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, thử thách và cạnh tranh lành mạnh với nhiều cơ hội thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty THHH Thương Mại và Du Lịch Global Wings Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay
Liên Hệ Công Ty

Công Ty THHH Thương Mại và Du Lịch Global Wings Việt Nam

Công Ty THHH Thương Mại và Du Lịch Global Wings Việt Nam

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 4, AZ Sky Tower, Quận Hoàng Mai, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

