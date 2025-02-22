Tuyển Thực tập sinh Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ DND làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 3 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ DND
- Hà Nội: Tòa HEI TOWER, số 1 ngõ 69 Ngụy Như Kon Tum, Nhân Chính, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 2 - 3 Triệu
Hỗ trợ công ty tuyển dụng các vị trí công ty nhằm đáp ứng nhu cầu tuyển dụng các vị trí khối dịch vụ khách hàng như: Chăm sóc khách hàng, telesales, sales, kĩ thuật bảo trì... cho các dự án của công ty.
Đăng tin tuyển dụng, trao đổi sơ lược về công việc với ứng viên, sắp xếp lịch phỏng vấn, thông báo kết quả phỏng vấn,...
Tiếp nhận và sàng lọc hồ sơ ứng viên theo tiêu chí quy định.
Nhập thông tin ứng viên lên hệ thống của công ty.
Seeding đăng bài tuyển dụng trên các group facebook.
Với Mức Lương 2 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sinh viên chuyên ngành Quản trị nhân sự, Tâm lý học, hoặc các ngành liên quan đến tuyển dụng
Sử dụng cơ bản các phần mềm văn phòng Word, Excel
Cẩn thận, tỉ mỉ
Có tinh thần học hỏi, chủ động, nhanh nhẹn trong công việc
Ưu tiên ứng viên có kỹ năng social khá trở lên.
Tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ DND Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: 2.000.000 - 3.000.000/tháng.
Thưởng: Thưởng hiệu quả công việc, thưởng nóng, thưởng cải tiến, thưởng năm,...
Trả lương đúng hạn trong mọi hoàn cảnh luôn là nguyên tắc bất di bất dịch tại DND.
2. Phụ cấp & phúc lợi:
Được hướng dẫn công việc cụ thể
Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động
Hỗ trợ dấu thực tập.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ DND
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
