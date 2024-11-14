Tuyển Marketing CÔNG TY TNHH HỌC VIỆN SMART TRAIN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 3 Triệu

Tuyển Marketing CÔNG TY TNHH HỌC VIỆN SMART TRAIN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 3 Triệu

CÔNG TY TNHH HỌC VIỆN SMART TRAIN
Ngày đăng tuyển: 14/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 14/12/2024
CÔNG TY TNHH HỌC VIỆN SMART TRAIN

Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Marketing Tại CÔNG TY TNHH HỌC VIỆN SMART TRAIN

Mức lương
2 - 3 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 180 Lý Chính Thắng, Phường 9, Quận 3

Mô Tả Công Việc Marketing Với Mức Lương 2 - 3 Triệu

Quay, dựng clips cơ bản
Cắt, chỉnh sửa video, hỗ trợ sản xuất video
Đưa ra ý tưởng và chủ động thiết kế banner, flyer, ấn phẩm tái bản,...
Tham gia các sự kiện tại trường Đại học ( 2- 3 sự kiện/tháng)
Dịch thuật Anh Việt
Tìm hiểu từ khóa hot cho các khóa học dài hạn, lên ý tưởng viết bài tư vấn SEO
Đăng tin website dựa trên nội dung mailchimp được duyệt hàng ngày
Hỗ trợ cập nhật tin tức, nội dung, hình ảnh trên các chuyên mục website, các kênh social media của công ty đầy đủ, chính xác và kịp thời

Với Mức Lương 2 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên Đại Học chuyên ngành Marketing, Kinh Tế năm cuối hoặc vừa tốt nghiệp
Thực tập full-time từ tối thiểu 3 tháng trở lên
Tư duy logic, nhạy bén
Hoạt bát và giao tiếp tốt
Định hướng nghề nghiệp rõ ràng
Chăm chỉ và nghiêm túc trong công việc
Ưu tiên SV có kỹ năng MC, công tác Đoàn, Đội sẽ được tạo điều kiện phát huy năng khiếu...

Tại CÔNG TY TNHH HỌC VIỆN SMART TRAIN Thì Được Hưởng Những Gì

Thực tập có lương
Được trải nghiệm công việc Thật
Được tham gia đào tạo nội bộ và hướng dẫn kỹ năng xử lý công việc phụ trách
Được mở rộng mối quan hệ và nâng cao kỹ năng giao tiếp
Được hỗ trợ thông tin làm bài báo cáo, đóng dấu như yêu cầu nhà Trường
Được hướng nghiệp theo điểm mạnh của bản thân
Làm việc tốt có cơ hội được trở thành nhân viên chính thức sau khi tốt nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HỌC VIỆN SMART TRAIN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH HỌC VIỆN SMART TRAIN

CÔNG TY TNHH HỌC VIỆN SMART TRAIN

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Lầu 9, Tòa nhà Giày Việt, 180-182 Lý Chính Thắng, Phường 09, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

