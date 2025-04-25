Tuyển Thực tập sinh Techcom Securities (Tcbs) làm việc tại Hà Nội thu nhập 300 - 350 USD

Techcom Securities (Tcbs)
Ngày đăng tuyển: 25/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 25/05/2025
Techcom Securities (Tcbs)

Thực tập sinh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại Techcom Securities (Tcbs)

Mức lương
300 - 350 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Mới tốt nghiệp
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 6 Quang Trung, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 300 - 350 USD

• Phối hợp cùng nhóm lên ý tưởng, kế hoạch và thực hiện sản xuất các hình ảnh, video trên các nền tảng social như Facebook ads/Youtube/Tiktok
• Tham gia quay, dựng, chỉnh sửa video theo yêu cầu nội dung sẵn có phục vụ cho các dự án, chiến dịch quảng bá và sự kiện của công ty
• Tham gia sáng tạo nội dung các video theo xu hướng, hướng đến các đối tượng khách hàng phù hợp

Với Mức Lương 300 - 350 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Sử dụng tốt một số phần mềm: Adobe Premiere, Adobe After Effects, Photoshop, Illustrator và các phần mềm liên quan là 1 lợi thế
• Có tư duy logic về hình ảnh, có kỹ năng lấy góc máy, ánh sáng, bố cục tốt
• Có kiến thức về kỹ thuật hình ảnh, ánh sáng, am hiểu về các thiết bị quay
• Có sự am hiểu về các loại video trên các nền tảng social
Quyền lợi:
• Được đào tạo công việc bài bản
• Được chi trả trợ cấp TTS với mức hấp dẫn 8tr VND/tháng

Tại Techcom Securities (Tcbs) Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Techcom Securities (Tcbs)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Techcom Securities (Tcbs)

Techcom Securities (Tcbs)

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà C5, 119 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

