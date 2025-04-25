Tuyển Thực tập sinh Techcom Securities (Tcbs) làm việc tại Hà Nội thu nhập 300 - 350 USD

Mức lương 300 - 350 USD Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Mới tốt nghiệp

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 6 Quang Trung, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 300 - 350 USD

• Phối hợp cùng nhóm lên ý tưởng, kế hoạch và thực hiện sản xuất các hình ảnh, video trên các nền tảng social như Facebook ads/Youtube/Tiktok

• Tham gia quay, dựng, chỉnh sửa video theo yêu cầu nội dung sẵn có phục vụ cho các dự án, chiến dịch quảng bá và sự kiện của công ty

• Tham gia sáng tạo nội dung các video theo xu hướng, hướng đến các đối tượng khách hàng phù hợp

Với Mức Lương 300 - 350 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Sử dụng tốt một số phần mềm: Adobe Premiere, Adobe After Effects, Photoshop, Illustrator và các phần mềm liên quan là 1 lợi thế

• Có tư duy logic về hình ảnh, có kỹ năng lấy góc máy, ánh sáng, bố cục tốt

• Có kiến thức về kỹ thuật hình ảnh, ánh sáng, am hiểu về các thiết bị quay

• Có sự am hiểu về các loại video trên các nền tảng social

Quyền lợi:

• Được đào tạo công việc bài bản

• Được chi trả trợ cấp TTS với mức hấp dẫn 8tr VND/tháng

Tại Techcom Securities (Tcbs) Thì Được Hưởng Những Gì

