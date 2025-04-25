Tuyển Thực tập sinh Techcom Securities (Tcbs) làm việc tại Hà Nội thu nhập 300 - 350 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại Techcom Securities (Tcbs)
- Hà Nội: 6 Quang Trung, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 300 - 350 USD
• Phối hợp cùng nhóm lên ý tưởng, kế hoạch và thực hiện sản xuất các hình ảnh, video trên các nền tảng social như Facebook ads/Youtube/Tiktok
• Tham gia quay, dựng, chỉnh sửa video theo yêu cầu nội dung sẵn có phục vụ cho các dự án, chiến dịch quảng bá và sự kiện của công ty
• Tham gia sáng tạo nội dung các video theo xu hướng, hướng đến các đối tượng khách hàng phù hợp
Với Mức Lương 300 - 350 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Có tư duy logic về hình ảnh, có kỹ năng lấy góc máy, ánh sáng, bố cục tốt
• Có kiến thức về kỹ thuật hình ảnh, ánh sáng, am hiểu về các thiết bị quay
• Có sự am hiểu về các loại video trên các nền tảng social
Quyền lợi:
• Được đào tạo công việc bài bản
• Được chi trả trợ cấp TTS với mức hấp dẫn 8tr VND/tháng
Tại Techcom Securities (Tcbs) Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Techcom Securities (Tcbs)
