Tuyển Thực tập sinh Công Ty TNHH Boho Decor làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại Công Ty TNHH Boho Decor
- Hồ Chí Minh: 96 Phan Đăng Lưu, Phường 5, Quận Phú Nhuận, TPHCM, Phú Nhuận, Quận Phú Nhuận
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Thỏa thuận
- Phát triển nội dung và viết các bài truyền thông liên quan đến hoạt động Công ty, sản phẩm, dự án, sự kiện....
- Phối hợp với các bộ phận liên quan để lên kế hoạch Truyền thông quảng bá hình ảnh thương hiệu công ty;
- Quản lý, phát triển nội dung các kênh truyền thông của công ty: website, fanpage, linkedin, zalo... và các mạng xã hội khác (nếu có)
- Phát triển các mối quan hệ với đối tác truyền thông, các công ty quảng cáo, agency, CTV...để thực thi các hoạt động quảng bá thương hiệu;
- Tham gia xây dựng chiến lược phát triển sản phẩm cũng như các định hướng marketing của công ty.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Khả năng viết lách tốt (song ngữ Việt - Anh); có thể viết nhiều phong cách đa dạng (tin tức, storytelling, giới thiệu sản phẩm....);
- Có khả năng chụp hình, chỉnh sửa hình ảnh (hoặc Công ty đào tạo)
- Kỹ năng cảm thụ thẩm mỹ tốt, ý tưởng sáng tạo;
- Làm việc nhóm tốt, có tư duy phối hợp các phòng ban, dự án;
Tại Công Ty TNHH Boho Decor Thì Được Hưởng Những Gì
- Tiếp cập với quy trình tuyển dụng chuyên nghiệp.
- Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Boho Decor
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
