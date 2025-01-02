Tuyển Thực tập sinh Công ty Cổ phần Giải pháp Chuyên gia Star Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 2 Triệu

Mức lương 1 - 2 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: The Sun Avenue, Số 28 Mai Chí Thọ, Khu phố 2, Phường An Phú, TP. Thủ Đức, TP. HCM, Quận 2, Quận 2

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 1 - 2 Triệu

1. Chuyển các thiết kế UI/UX sang giao diện thực tế bằng nền tảng Wordpress

2. Thực hiện cập nhật nội dung và tối ưu hóa Website theo tiêu chuẩn SEO, UX/UI.

3. Chỉnh sửa giao diện website đáp ứng yêu cầu UX/UI và SEO.

4. Hỗ trợ phát triển và chỉnh sửa chức năng website, plugins cho dự án SEO và marketing.

5. Tham gia lập trình các chức năng Front end theo yêu cầu của Trưởng Bộ phận/khách hàng.

6. Nghiên cứu, xây dựng và cấu hình website trên các nền tảng mới.

7. Và các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng Bộ phận

Với Mức Lương 1 - 2 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Sinh viên năm 3, 4 thuộc chuyên ngành Công nghệ thông tin hoặc các chuyên ngành có liên quan của các trường Cao đẳng/Đại học.

2. Có kinh nghiệm thực hành cơ bản với HTML, CSS, JavaScript, Wordpress nắm cơ bản về PHP, biết thêm các CMS khác là 1 lợi thế

3. Có kiến thức cơ bản về các nền tảng thiết kế website (các PHP framework như laravel, codeigniter; các CMS wordpress, joomla,..)

4. Chăm chỉ trong công việc. Thực hiện báo cáo tiến độ công việc hằng ngày, hằng tuần.

5. Có thái độ tốt, chủ động trong công việc, tôn trọng quy tắc về deadline.

6. Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.

7. Có laptop cá nhân. Tiếng Anh là một lợi thế

Tại Công ty Cổ phần Giải pháp Chuyên gia Star Global Thì Được Hưởng Những Gì

1. Nhận trợ cấp

2. Có cơ hội được đào tạo, làm việc và thăng tiến cao trong môi trường công nghệ Số hóa 3D/360 hàng đầu Việt Nam.

3. Cơ hội làm việc gắn bó lâu dài, phát triển bản thân và thăng tiến cao

4. Thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa, tinh thần, thể thao theo chế độ phúc lợi ưu đãi của công ty

5. Tham gia các hoạt động teambuilding và du lịch thường niên cùng công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Giải pháp Chuyên gia Star Global

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin