Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN MAYCHA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 21 Rạch Bùng Binh, Phưởng 10, Quận 3, Quận 3, Quận 3

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh

Hỗ trợ và tham gia trực tiếp thực hiện công tác tuyển dụng các vị trí

Hỗ trợ công tác quản lý và lưu trữ hồ sơ

Hỗ trợ các hoạt động truyền thông nội bộ

Và một số công việc khác của bộ phận tuyển dụng

Yêu Cầu Công Việc

Sinh viên năm 4 hoặc mới tốt nghiệp

Ưu tiên sinh viên ngành Quản trị Nguồn nhân lực, Luật,...

Có thể làm full-time từ thứ 2 - thứ 6

Năng động, hoạt náo

Sử dụng cơ bản được phần mềm thiết kế Canva

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MAYCHA Thì Được Hưởng Những Gì

- Hỗ trợ thực tập 3,000,000đ/ tháng

- Đánh giá, đóng dấu xác nhận thực tập

- Được đào tạo, hướng dẫn tận tình

- Môi trường làm việc trẻ, phù hợp các bạn trẻ năng động

- Tham gia vào tất cả các hoạt động vui chơi tại Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MAYCHA

