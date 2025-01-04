Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN MAYCHA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN MAYCHA
Ngày đăng tuyển: 04/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 02/02/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN MAYCHA

Thực tập sinh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MAYCHA

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 21 Rạch Bùng Binh, Phưởng 10, Quận 3, Quận 3, Quận 3

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Thỏa thuận

Hỗ trợ và tham gia trực tiếp thực hiện công tác tuyển dụng các vị trí
Hỗ trợ công tác quản lý và lưu trữ hồ sơ
Hỗ trợ các hoạt động truyền thông nội bộ
Và một số công việc khác của bộ phận tuyển dụng

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm 4 hoặc mới tốt nghiệp
Ưu tiên sinh viên ngành Quản trị Nguồn nhân lực, Luật,...
Có thể làm full-time từ thứ 2 - thứ 6
Năng động, hoạt náo
Sử dụng cơ bản được phần mềm thiết kế Canva

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MAYCHA Thì Được Hưởng Những Gì

- Hỗ trợ thực tập 3,000,000đ/ tháng
- Đánh giá, đóng dấu xác nhận thực tập
- Được đào tạo, hướng dẫn tận tình
- Môi trường làm việc trẻ, phù hợp các bạn trẻ năng động
- Tham gia vào tất cả các hoạt động vui chơi tại Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MAYCHA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN MAYCHA

CÔNG TY CỔ PHẦN MAYCHA

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: 21 RẠCH BÙNG BINH, PHƯỜNG 10

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

