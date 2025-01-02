Tuyển Thực tập sinh Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Đất Xanh Miền Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 1 Triệu

Mức lương Đến 1 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 27 Đinh Bộ Lĩnh, Phường 24, Quận Bình Thạnh, TP.HCM, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Đến 1 Triệu

Tìm kiếm và thu hút data ứng viên trên các nền tảng xã hội, Web tuyển dụng.

Hỗ trợ sàng lọc hồ sơ, liên hệ, đặt lịch hẹn phỏng vấn.

Hỗ trợ, hướng dẫn ứng viên nhận việc.

Lên ý tưởng và hỗ trợ quay clip TikTok để xây dựng kênh.

Các công việc khác theo sự phân công của quản lý.

Với Mức Lương Đến 1 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ Đại học, Cao đẳng trở lên chuyên ngành về quản trị nguồn nhân lực và các ngành liên quan.

Nhanh nhẹn, chăm chỉ, có tinh thần trách nhiệm, khả năng học hỏi tốt.

Có thể đi làm full-time và có laptop cá nhân.

Ưu tiên UV yêu thích mảng truyền thông.

Tại Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Đất Xanh Miền Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ dấu thực tập

Phụ cấp lương.

Được học hỏi và trải nghiệm quy trình tuyển dụng tại một trong những công ty hàng đầu về bất động sản.

Được đào tạo, hướng dẫn chi tiết các kỹ năng làm việc;

Môi trường trẻ trung, năng động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Đất Xanh Miền Nam

