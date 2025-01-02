Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ THÔNG MINH O-TECH VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Chứng nhận thực tập và Hỗ trợ thu nhập - Được đào tạo theo hình thức training on job trong suốt thời gian làm việc. - Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, trẻ và nhiệt huyết. - Cơ hội phát triển lên các vị trí chính thức sau thời gian thực tập. - Cơ hội đào tạo chuyên môn, đồng thời phát triển trong ngành Digital Marketing., Quận 7

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Triển khai xử lý, quản lý quá trình của đơn hàng, phối hợp cùng đội nhóm để xây dựng khuyến mãi trên sàn thương mại điện tử;

- Tiếp nhận, phản hồi thông tin về sản phẩm và xử lý thắc mắc cho khách hàng qua hotline và tin nhắn của sàn

- Cập nhật tồn kho, hỗ trợ tối ưu nội dung và hình ảnh phù hợp trên sàn.

- Báo cáo kết quả cho trưởng nhóm và đưa ra hướng triển khai phù hợp.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Hiểu về Digital Marketing. Có khả năng phân tích số liệu, thao tác cơ bản trên sàn thương mại điện tử.

- Giao tiếp tốt, tư duy rành mạch, dễ hiểu, ham học hỏi.

- Sinh viên năm 3, 4 hoặc Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học ở các chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Marketing, Truyền thông, Ngôn ngữ Anh và các ngành khác có liên quan.

- Có trách nhiệm và hoàn thành công việc đúng thời hạn.

Tại CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ THÔNG MINH O-TECH VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ THÔNG MINH O-TECH VIỆT NAM

