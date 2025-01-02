Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ THÔNG MINH O-TECH VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ THÔNG MINH O-TECH VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 02/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 02/02/2025
Thực tập sinh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ THÔNG MINH O-TECH VIỆT NAM

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Chứng nhận thực tập và Hỗ trợ thu nhập

- Được đào tạo theo hình thức training on job trong suốt thời gian làm việc.

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, trẻ và nhiệt huyết.

- Cơ hội phát triển lên các vị trí chính thức sau thời gian thực tập.

- Cơ hội đào tạo chuyên môn, đồng thời phát triển trong ngành Digital Marketing., Quận 7

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Triển khai xử lý, quản lý quá trình của đơn hàng, phối hợp cùng đội nhóm để xây dựng khuyến mãi trên sàn thương mại điện tử;
- Tiếp nhận, phản hồi thông tin về sản phẩm và xử lý thắc mắc cho khách hàng qua hotline và tin nhắn của sàn
- Cập nhật tồn kho, hỗ trợ tối ưu nội dung và hình ảnh phù hợp trên sàn.
- Báo cáo kết quả cho trưởng nhóm và đưa ra hướng triển khai phù hợp.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Hiểu về Digital Marketing. Có khả năng phân tích số liệu, thao tác cơ bản trên sàn thương mại điện tử.
- Giao tiếp tốt, tư duy rành mạch, dễ hiểu, ham học hỏi.
- Sinh viên năm 3, 4 hoặc Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học ở các chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Marketing, Truyền thông, Ngôn ngữ Anh và các ngành khác có liên quan.
- Có trách nhiệm và hoàn thành công việc đúng thời hạn.

Tại CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ THÔNG MINH O-TECH VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ THÔNG MINH O-TECH VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

