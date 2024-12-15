Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ BLUEWIND làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ BLUEWIND
- Hà Nội: B06
- LK16, An Vượng Villa, Dương Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Đến 1 Triệu
Nghiên cứu thị trường: Phân tích xu hướng thị trường, đối thủ cạnh tranh xác định sản phẩm tiềm năng trên các sàn thương mại điện tử như tiktok, shopee và sàn thương mại điện tử Trung Quốc
Tìm kiếm nhà cung cấp và mua sản phẩm đáp ứng nhu cầu và thị hiếu khách hàng phù hợp với xu hướng thị trường
Theo dõi phản hồi của khách hàng để đề xuất cải tiến sản phẩm
Tham gia vào các công việc khác của đội nhóm khi được giao.
Với Mức Lương Đến 1 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Máy tính cá nhân
Yêu thích và muốn có cơ hội học hỏi thêm ngôn ngữ Trung và công việc mua hàng Trung Quốc
Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ BLUEWIND Thì Được Hưởng Những Gì
Được đào tạo, hướng dẫn bài bản về chuyên môn;
Review lên nhân viên chính thức sau thời gian thực tập (3-6 tháng);
Hỗ trợ dấu mộc thực tập;
Môi trường làm việc năng động và sáng tạo, nhiều cơ hội giúp nâng cao kinh nghiệm và phát triển bản thân;
Nghỉ lễ tết theo quy định của Công ty;
Team building, nghỉ mát theo quy định của công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ BLUEWIND
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
