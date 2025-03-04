Tuyển Thực tập sinh Công Ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận - PNJ Pro Company làm việc tại Đồng Nai thu nhập Đến 2 Triệu

Mức lương Đến 2 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: Đ Võ Thị Sáu, P.Thống Nhất, Biên Hoà, Thành phố Biên Hòa

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Đến 2 Triệu

+ Làm quen với các loại chứng từ kế toán: Hoá đơn mua vào, bán ra, chứng từ tiền lương, tài sản cố định, chứng từ kế toán khác...

+ Làm quen với tờ khai thuế các loại của 1 doanh nghiệp: Tờ khai VAT, báo cáo sử dụng hoá đơn, báo cáo tài chính năm, quyết toán thuế...

+ Sắp xếp chứng từ theo sự hướng dẫn của trưởng nhóm;

+ Định khoản kế toán các loại chứng từ lên phần mềm kế toán theo sự hướng dẫn của TBP;

Với Mức Lương Đến 2 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

+ Không yêu cầu kinh nghiệm (ưu tiên sinh viên năm 4, các bạn sinh viên mới ra trường)

+ Học các chuyên ngành kế toán tài chính, có cơ sở kiến thức cơ bản về kế toán, tài chính doanh nghiệp.

+ Có kỹ năng văn phòng và sử dụng được tin học văn phòng Word, Excel,

+ Là người có trách nhiệm, trung thực, đúng giờ, nhiệt tình, hòa đồng, đam mê với công việc

+ Có trách nhiệm, ý thức hoàn thành với công việc được giao;

Tại Công Ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận - PNJ Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

+ Được đào tạo chuyên môn, thực tiễn kế toán theo hình thức “Training on job”;

+ Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp nhưng thân thiện, chia sẻ chuyên môn

+ Được đào tạo các kỹ năng như: Sử dụng Tin học văn phòng; Phần mềm kế toán, hạch toán; phát triển kỹ năng giao tiếp;

+ Phụ cấp thực tập

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận - PNJ Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin