Tuyển AI Engineer CÔNG TY CỔ PHẦN PISCALE làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 2 Triệu

Mức lương Đến 2 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 13 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 13 Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc AI Engineer Với Mức Lương Đến 2 Triệu

Khai thác Big data, ứng dụng AI và toán học, sức mạnh máy tính trong việc khai thác các bất hợp lý trong thị trường tài chính

Đưa ra những ý tưởng đầu tư cơ bản dựa vào khả năng tư duy và ý tưởng cá nhân, từ đó có thể dùng AI cải thiện các mô hình và chiến lược đầu tư. Đồng thời, ứng biến công việc linh hoạt, tùy biến để phù hợp với những biến động khôn lường của kinh tế cũng như thị trường chứng khoán.

Thực hiện các nhiệm vụ đột xuất khác theo sự phân công của quản lý

Các công việc khác theo sự chỉ đạo của cấp trên

Với Mức Lương Đến 2 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Đam mê và tham vọng trở thành tên tuổi trong lĩnh vực Machine Learning/AI

Kiến thức vững chắc về Python và các khái niệm lập trình

Nắm vững kiến thức toán đại số giải tích, xác suất thống kê, toán cao cấp

Đọc hiểu các tài liệu tiếng Anh

Điểm cộng: đã làm một vài project nhỏ liên quan đến AI là một lợi thế

Ham học hỏi, cầu tiến trong công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PISCALE Thì Được Hưởng Những Gì

CƠ HỘI VÀ THỬ THÁCH

Cơ hội được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, hiện đại và năng động. Thử sức với các Product hấp dẫn, thử thách đủ lớn với các ý tưởng đột phá.

Môi trường làm việc cởi mở và năng động, khuyến khích trao đổi ý tưởng, trao quyền, cho phép bạn làm việc, sáng tạo theo cách riêng. Tài năng và thành tích của từng nhân viên được trân trọng, nhân viên xuất sắc được khen thưởng hàng năm.

Cơ hội phát triển năng lực, được hỗ trợ kèm cặp chuyên môn.

CHÍNH SÁCH ĐÃI NGỘ

Có hỗ trợ dấu thực tập

Có hỗ trợ theo năng lực trong thời gian thực tập

Có cơ hội thăng tiến, trở thành nhân viên chính thức của công ty.

Được tham gia trực tiếp vào dự án

