Tuyển Chăm sóc khách hàng NHÀ PHÂN PHỐI LOCK & LOCK - CÔNG TY TNHH HOTAKI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 10 Triệu

Mức lương 6 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 78/4, Đường số 1, Khu tái định cư Lý Chiêu Hoàng, Phường An Lạc, Bình Tân

Mô Tả Công Việc Chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 6 - 10 Triệu

Tiếp nhận yêu cầu từ khách hàng trên Shopee, TikTok, Lazada, Tiki... tư vấn hỗ trợ, chốt đơn hàng

Chat, gọi điện thoại giải đáp tất cả thông tin của khách hàng để quá trình đặt đơn hàng diễn ra nhanh chóng, thông tin sản phẩm, cách thức mua hàng, thao tác mua sắm dễ dàng

Tiếp nhận và xử lý tất cả khiếu nại của khách hàng trước và sau bán hàng

Phối hợp với các bộ phận khác để giải quyết các vấn đề nhằm cung cấp trải nghiệm mua hàng tốt nhất, mang đến sự hài lòng cho khách hàng

Thực hiện báo cáo ngày/ tuần/ tháng với quản lý

Các công việc khác theo sự phân công của quản lý

Với Mức Lương 6 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ứng viên: Nữ, độ tuổi từ 22 đến 30

Có 1 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương trở lên

Có kiến thức về bán hàng thương mại điện tử là 1 lợi thế

Đánh máy nhanh, vi tính văn phòng cơ bản

Nhiệt tình, chịu khó, có trách nhiệm trong công việc

Giao tiếp tốt, có khả năng giải quyết vấn đề tốt

Tích cực, có khả năng đồng cảm với người khác

Chủ động, luôn tìm giải pháp trong công việc

Thời gian làm việc: Sáng 08h00 - 12h00, Chiều 13h00 - 17h00, Từ thứ 2 đến Thứ 7

Tại NHÀ PHÂN PHỐI LOCK & LOCK - CÔNG TY TNHH HOTAKI Thì Được Hưởng Những Gì

Lương + phụ cấp + thưởng KPI: 6,000,000 – 10,000,000 đồng

Định kỳ đánh giá tăng lương theo năng lực hàng năm

Chế độ phép, BHXH theo quy định Nhà nước

Các quyền lợi riêng khác hưởng theo thâm niên

Thưởng tết, thưởng sinh nhật + Quà lễ, tết

Tham gia các hoạt động party, team building

Thưởng thành tích cuối năm tùy thuộc vào kết quả kinh doanh của công ty và đánh giá năng lực (ngoài thưởng tết)

Chính sách mua hàng nội bộ của công ty với giá ưu đãi

Du lịch Company Trip hàng năm

Được mua bảo hiểm sức khoẻ tư nhân khi gắn bó trên 1 năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại NHÀ PHÂN PHỐI LOCK & LOCK - CÔNG TY TNHH HOTAKI

