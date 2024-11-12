Tuyển Chăm sóc khách hàng NHÀ PHÂN PHỐI LOCK & LOCK - CÔNG TY TNHH HOTAKI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 10 Triệu

NHÀ PHÂN PHỐI LOCK & LOCK - CÔNG TY TNHH HOTAKI
Ngày đăng tuyển: 12/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 24/11/2024
Chăm sóc khách hàng

Mức lương
6 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 78/4, Đường số 1, Khu tái định cư Lý Chiêu Hoàng, Phường An Lạc, Bình Tân

Mô Tả Công Việc Chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 6 - 10 Triệu

Tiếp nhận yêu cầu từ khách hàng trên Shopee, TikTok, Lazada, Tiki... tư vấn hỗ trợ, chốt đơn hàng
Chat, gọi điện thoại giải đáp tất cả thông tin của khách hàng để quá trình đặt đơn hàng diễn ra nhanh chóng, thông tin sản phẩm, cách thức mua hàng, thao tác mua sắm dễ dàng
Tiếp nhận và xử lý tất cả khiếu nại của khách hàng trước và sau bán hàng
Phối hợp với các bộ phận khác để giải quyết các vấn đề nhằm cung cấp trải nghiệm mua hàng tốt nhất, mang đến sự hài lòng cho khách hàng
Thực hiện báo cáo ngày/ tuần/ tháng với quản lý
Các công việc khác theo sự phân công của quản lý

Với Mức Lương 6 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ứng viên: Nữ, độ tuổi từ 22 đến 30
Có 1 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương trở lên
Có kiến thức về bán hàng thương mại điện tử là 1 lợi thế
Đánh máy nhanh, vi tính văn phòng cơ bản
Nhiệt tình, chịu khó, có trách nhiệm trong công việc
Giao tiếp tốt, có khả năng giải quyết vấn đề tốt
Tích cực, có khả năng đồng cảm với người khác
Chủ động, luôn tìm giải pháp trong công việc
Thời gian làm việc: Sáng 08h00 - 12h00, Chiều 13h00 - 17h00, Từ thứ 2 đến Thứ 7

Tại NHÀ PHÂN PHỐI LOCK & LOCK - CÔNG TY TNHH HOTAKI Thì Được Hưởng Những Gì

Lương + phụ cấp + thưởng KPI: 6,000,000 – 10,000,000 đồng
Định kỳ đánh giá tăng lương theo năng lực hàng năm
Chế độ phép, BHXH theo quy định Nhà nước
Các quyền lợi riêng khác hưởng theo thâm niên
Thưởng tết, thưởng sinh nhật + Quà lễ, tết
Tham gia các hoạt động party, team building
Thưởng thành tích cuối năm tùy thuộc vào kết quả kinh doanh của công ty và đánh giá năng lực (ngoài thưởng tết)
Chính sách mua hàng nội bộ của công ty với giá ưu đãi
Du lịch Company Trip hàng năm
Được mua bảo hiểm sức khoẻ tư nhân khi gắn bó trên 1 năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại NHÀ PHÂN PHỐI LOCK & LOCK - CÔNG TY TNHH HOTAKI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

NHÀ PHÂN PHỐI LOCK & LOCK - CÔNG TY TNHH HOTAKI

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 94-96 Đường 28, P.10, Q.6, TP.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

