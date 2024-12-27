Tuyển Tiktok CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LEADING STARS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tiktok Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LEADING STARS
- Hồ Chí Minh: Số 95/6/67 Lương Định Của, Phường An Khánh, Quận 2, Quận 2
Mô Tả Công Việc Tiktok Với Mức Lương 7 - 10 Triệu
Quản lý và vận hành cửa hàng trên nền tảng thương mại điện tử Shopee, Tiktok Shop
Xây dựng và triển khai chiến lược bán hàng trên sàn để tăng doanh số
Tối ưu hóa danh mục sản phẩm, mô tả sản phẩm và hình ảnh trên cửa hàng
Theo dõi và phân tích dữ liệu bán hàng, đề xuất cải tiến
Xử lý đơn hàng, quản lý hàng tồn kho và đảm bảo giao hàng đúng hạn
Chăm sóc khách hàng, giải quyết khiếu nại và đánh giá của khách hàng trên sàn
Theo dõi các chương trình khuyến mãi, flash sale của sàn và lên kế hoạch tham gia hiệu quả
Phối hợp với các bộ phận liên quan để đảm bảo hoạt động kinh doanh trên sàn hiệu quả
Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Giới tính: Nữ
TOEIC: 400+
Bằng cấp: Tốt nghiệp Đại học / Cao đẳng ngành Digital Marketing hoặc Thương Mại Điện Tử
Kinh nghiệm làm việc: 1-2 năm
Tính cách: Trung thực, Kiên trì, Chịu khó học hỏi
Điểm cộng: Tư duy sáng tạo, Kỷ luật, Biết tối ưu thời gian làm việc
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LEADING STARS Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng nóng khi công ty đạt doanh số
Hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT theo quy định của pháp luật;
Nghỉ dưỡng định kỳ hàng năm 1-2 lần: Theo quy định Công ty
Nghỉ phép mỗi năm: 12 ngày
Thưởng lễ tết, hiếu hỷ
Làm việc trong môi trường trẻ, hòa đồng, năng động
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LEADING STARS
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
