Tuyển Tiktok CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LEADING STARS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển Chưa cập nhật Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 95/6/67 Lương Định Của, Phường An Khánh, Quận 2, Quận 2

Mô Tả Công Việc Tiktok Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

Quản lý và vận hành cửa hàng trên nền tảng thương mại điện tử Shopee, Tiktok Shop

Xây dựng và triển khai chiến lược bán hàng trên sàn để tăng doanh số

Tối ưu hóa danh mục sản phẩm, mô tả sản phẩm và hình ảnh trên cửa hàng

Theo dõi và phân tích dữ liệu bán hàng, đề xuất cải tiến

Xử lý đơn hàng, quản lý hàng tồn kho và đảm bảo giao hàng đúng hạn

Chăm sóc khách hàng, giải quyết khiếu nại và đánh giá của khách hàng trên sàn

Theo dõi các chương trình khuyến mãi, flash sale của sàn và lên kế hoạch tham gia hiệu quả

Phối hợp với các bộ phận liên quan để đảm bảo hoạt động kinh doanh trên sàn hiệu quả

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi: 25-45

Giới tính: Nữ

TOEIC: 400+

Bằng cấp: Tốt nghiệp Đại học / Cao đẳng ngành Digital Marketing hoặc Thương Mại Điện Tử

Kinh nghiệm làm việc: 1-2 năm

Tính cách: Trung thực, Kiên trì, Chịu khó học hỏi

Điểm cộng: Tư duy sáng tạo, Kỷ luật, Biết tối ưu thời gian làm việc

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LEADING STARS Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng + Phụ cấp: 7-10 triệu (tùy năng lực)

Thưởng nóng khi công ty đạt doanh số

Hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT theo quy định của pháp luật;

Nghỉ dưỡng định kỳ hàng năm 1-2 lần: Theo quy định Công ty

Nghỉ phép mỗi năm: 12 ngày

Thưởng lễ tết, hiếu hỷ

Làm việc trong môi trường trẻ, hòa đồng, năng động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LEADING STARS

