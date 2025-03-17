Tuyển Tiktok CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VẠN LINH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 30 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Vinhome grand park, Quận 9, Quận 9

Mô Tả Công Việc Tiktok Với Mức Lương Thỏa thuận

Livestream bán hàng qua các nền tảng hiện có của Công ty.

Giới thiệu sản phẩm, nhãn hàng, tính năng sản phẩm, giá bán, chương trình khuyến mãi..

Phối hợp với nhân viên content và designer đăng tin quảng cáo về livestream.

Dựa trên những công việc được giao báo cáo kết quả và xử lý những vấn đề phát sinh.

Theo dõi lượng tương tác, số đơn và ý kiến khách hàng của mỗi buổi Livestream để đưa ra kế hoạch cho những buổi Livestream tiếp theo.

Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của Quản lý trực tiếp

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ tuổi từ 18-40, ngoại hình ưa nhìn, gương mặt khả ái;

Không có kinh nghiệm không sao (được công ty đào tạo miễn phí).

Hoan nghênh những bạn tự tin, năng động, tính cách hướng ngoại nôp hồ sơ.

Tạo điều kiện cho các bạn sinh viên, thực tập sinh, ham học hỏi, muốn trải nghiệm, muốn kiếm tiền nhiều.

Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VẠN LINH Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập lương cứng: 10.000.000-30.000.000đ/tháng tuỳ vô năng lực, trao đổi phỏng vấn

Thu nhập khi đạt từ 100% KPI trở lên + 20tr- 30tr hoa hồng

Thời gian làm việc: 8 tiếng/ngày, được nghỉ 6 ngày/tháng.

Thưởng nóng, thưởng tháng, thưởng quý theo khả năng làm việc;

Làm việc tại studio chuyên nghiệp của công ty với đầy đủ thiết bị hỗ trợ live (ánh sáng, máy ảnh, điện thoại

Nhiều cơ hội thăng tiến cho nhân sự tâm huyết, gắn bó lâu dài;

Được làm việc trong môi trường 8x-9x-2k kinh nghiệm, trẻ trung, năng động, chuyên nghiệp;

Hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định của Công ty và pháp luật lao động hiện hành;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VẠN LINH

