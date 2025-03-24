Tuyển Tiktok Tập Đoàn Sen Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tiktok Tại Tập Đoàn Sen Group
- Hồ Chí Minh: 11 Nguyễn Công Trứ, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Quận 1
Mô Tả Công Việc Tiktok Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Quay, dựng video chuyên nghiệp, tối ưu hiệu ứng, âm thanh để tạo sự thu hút.
Biên tập nội dung sáng tạo, chỉnh sửa hậu kỳ bằng các phần mềm chuyên dụng (CapCut, Premiere, After Effects,…)
Theo dõi xu hướng TikTok, đề xuất và triển khai các format nội dung viral. ·
Phối hợp với đội ngũ sáng tạo để lên ý tưởng, thiết kế và quay dựng các video ngắn theo xu hướng (trend) TikTok.
Chịu trách nhiệm về chất lượng hình ảnh, góc quay, màu sắc trong video.
Quản lý, tối ưu hóa nội dung trên các nền tảng mạng xã hội (TikTok, Facebook Reels)…
Cập nhật xu hướng mới, đề xuất ý tưởng sáng tạo phù hợp với từng giai đoạn.
Liên tục cập nhật và áp dụng các xu hướng đang hot để tăng khả năng viral của video.
Đóng góp ý tưởng đột phá, tạo sự khác biệt trong các chiến dịch nội dung.
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ứng viên hiểu thuật toán TikTok và các yếu tố giúp video viral.
Tại Tập Đoàn Sen Group Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tập Đoàn Sen Group
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
