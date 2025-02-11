Tuyển Tiktok CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT YESBAG VN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Tiktok CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT YESBAG VN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT YESBAG VN
Ngày đăng tuyển: 11/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 14/03/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT YESBAG VN

Tiktok

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tiktok Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT YESBAG VN

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: VINCOM PLAZA 3/2 (Số 107/2A Ba Tháng Hai, P. 11, Q. 10, Tp. HCM), Quận 10, Quận 10

Mô Tả Công Việc Tiktok Với Mức Lương Thỏa thuận

Lên ý tưởng, kịch bản để xây dựng kênh tiktok cho Cửa hàng.
Đăng tải video theo kế hoạch.
Phối hợp với các phòng ban liên quan và cửa hàng để chuẩn bị hàng hóa, quay chụp.
Tạo tương tác với người xem và theo dõi hiệu quả để phát triển kênh.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi: 21t - 27t
Ngoại hình ưa nhìn
Có kinh nghiệm trong mảng xây dựng kênh và làm content trên nền tảng Tiktok.
Có khả năng quay, chụp dựng cơ bản.
Hoạt ngôn và có thể hỗ trợ livestream.
Kỹ năng sáng tạo và hiểu biết, nắm bắt xu hướng của người dùng Tiktok
Luôn chăm chỉ, chủ động trong công việc, có trách nhiệm là hàng đầu.
Hoà đồng, thân thiện.
Có laptop cá nhân để phục vụ công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT YESBAG VN Thì Được Hưởng Những Gì

Thử việc: Lương chính thức sẽ được review sau 02 tháng thử việc (9 - 12tr)
Thưởng theo lượt view, doanh số (các khoản thưởng khác trong tương lai theo tình hình kinh doanh)
Phụ cấp ca ăn và phụ cấp gửi xe theo quy định
Có thể linh hoạt giờ làm đủ 8 tiếng/1 ngày.
Tạo cơ hội tăng thu nhập nếu nhân viên có mong muốn làm thêm giờ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT YESBAG VN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT YESBAG VN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT YESBAG VN

Quy mô: 1 - 9 Nhân viên
Địa điểm: 25A Nguyễn Trãi, Khu phố 3, Phường Xuân Hòa, Thành Phố Long Khánh, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.

https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-tiktok-thu-nhap-thoa-thuan-toan-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job288437
