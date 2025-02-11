Tuyển Tiktok CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT YESBAG VN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: VINCOM PLAZA 3/2 (Số 107/2A Ba Tháng Hai, P. 11, Q. 10, Tp. HCM), Quận 10, Quận 10

Mô Tả Công Việc

Lên ý tưởng, kịch bản để xây dựng kênh tiktok cho Cửa hàng.

Đăng tải video theo kế hoạch.

Phối hợp với các phòng ban liên quan và cửa hàng để chuẩn bị hàng hóa, quay chụp.

Tạo tương tác với người xem và theo dõi hiệu quả để phát triển kênh.

Yêu Cầu Công Việc

Độ tuổi: 21t - 27t

Ngoại hình ưa nhìn

Có kinh nghiệm trong mảng xây dựng kênh và làm content trên nền tảng Tiktok.

Có khả năng quay, chụp dựng cơ bản.

Hoạt ngôn và có thể hỗ trợ livestream.

Kỹ năng sáng tạo và hiểu biết, nắm bắt xu hướng của người dùng Tiktok

Luôn chăm chỉ, chủ động trong công việc, có trách nhiệm là hàng đầu.

Hoà đồng, thân thiện.

Có laptop cá nhân để phục vụ công việc.

Quyền Lợi

Thử việc: Lương chính thức sẽ được review sau 02 tháng thử việc (9 - 12tr)

Thưởng theo lượt view, doanh số (các khoản thưởng khác trong tương lai theo tình hình kinh doanh)

Phụ cấp ca ăn và phụ cấp gửi xe theo quy định

Có thể linh hoạt giờ làm đủ 8 tiếng/1 ngày.

Tạo cơ hội tăng thu nhập nếu nhân viên có mong muốn làm thêm giờ.

Cách Thức Ứng Tuyển

