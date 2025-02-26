Tuyển Tiktok CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ THÔNG MINH INNO VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ THÔNG MINH INNO VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 26/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 28/03/2025
Tiktok

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tiktok Tại CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ THÔNG MINH INNO VIỆT NAM

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Tầng 16, tòa nhà UOA số 6 Tân Trào, Tân Phú, Quận 7, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Tiktok Với Mức Lương Thỏa thuận

Video:
- Lên ý tưởng, kế hoạch cụ thể cho video tuần, tháng, quý, năm
- Sản xuất, quay, dựng video trên TikTok.
- Định hướng kế hoạch video theo kế hoạch kinh doanh
KOL:
- Kết nối với KOLs để tạo ra các Influencer Marketing Campaigns trên TikTok.
- Xây dựng kịch bản, chiến dịch triển khai KOL theo Campaigns
- Thương lượng, cân đối ngân sách booking
Campaign:
- Quản lý vận hành TikTok Shop hoạt động hiệu quả.
- Hợp tác, trao đổi cùng KAM TikTok
- Quản lý tối ưu hóa Tiktok shop theo bố cục và giao diện, thông tin hình ảnh và mô tả sản phẩm
- Báo cáo hiệu quả bán hàng (doanh số, traffic, quảng cáo, affiliate, promotion..)
- Triển khai chiến dịch quảng cáo, các ngày sale trên sàn thương mại điện tử
- Thiết lập và tối ưu quảng cáo nội sàn
- Đo lường và báo cáo các chỉ số hiệu suất then chốt
- Giải quyết các vấn đề, khiếu nại phát sinh trong quá trình hợp tác
Khác:
- Phối hợp với các team Content, Media, Digital, Design để thực hiện các công việc liên quan.
- Xây dựng quy trình vận hành để tối ưu hiệu quả công việc của bộ phận.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học trở lên, thông thạo tiếng Anh ở cả 4 kỹ năng: Nghe, Nói, Đọc, Viết. Ưu tiên các chuyên ngành như Marketing, Thương mại điện tử hoặc các ngành liên quan.
- Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực vận hành livestream trên TikTok, ưu tiên ứng viên đã quản lý hoạt động phát sóng trực tiếp cho các thương hiệu lớn.
- Hiểu rõ quy trình vận hành SOP của Douyin/TikTok và các quy định liên quan của nền tảng.
- Kỹ năng giao tiếp và phối hợp tốt, tư duy dữ liệu, tư duy marketing và khả năng phân tích logic sắc bén.
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm vận hành livestream trong lĩnh vực công nghệ 3C
- Quản lý dự án: lập kế hoạch, quản lý thời gian.
- Làm việc nhóm: Phối hợp tốt với các team

Tại CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ THÔNG MINH INNO VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của pháp luật.
Lương thưởng cạnh tranh, lương tháng 13, thưởng theo kết quả công việc
Tham gia Company trip và Teambuilding hằm năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ THÔNG MINH INNO VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ THÔNG MINH INNO VIỆT NAM

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 16, tòa nhà UOA, số 6 Tân Trào, P. Tân Phú,Q7

