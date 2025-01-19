Tuyển Tiktok Công ty cổ phần vàng bạc đá quý KING JADE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Công ty cổ phần vàng bạc đá quý KING JADE
Ngày đăng tuyển: 19/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 16/02/2025
Công ty cổ phần vàng bạc đá quý KING JADE

Tiktok

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tiktok Tại Công ty cổ phần vàng bạc đá quý KING JADE

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 445 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 2, Quận 3, Quận 3

Mô Tả Công Việc Tiktok Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

1. Xây dựng và quản lý kế hoạch nội dung kênh TikTok của công ty
Phụ trách việc quản trị, triển khai, và xây dựng chiến lược phát triển nội dung phù hợp với định hướng thương hiệu và
từng giai đoạn phát triển.
Nghiên cứu, phân tích thị hiếu khán giả và xu hướng thị trường để tối ưu hóa hiệu quả của kênh.
2. Quản lý nội dung và nâng cao hiệu quả kênh
Chịu trách nhiệm toàn bộ về nội dung đăng tải, đảm bảo sáng tạo, chất lượng và tuân thủ các tiêu chuẩn phát triển.
Ứng dụng các phương pháp, thủ thuật và chiến lược tăng trưởng để thu hút người xem và tăng tương tác.
3. Lập kế hoạch và đánh giá hiệu quả kênh
Lên kế hoạch chi tiết, triển khai hoạt động quản trị và phân tích các chỉ số hiệu quả.
Báo cáo định kỳ kết quả hoạt động và đưa ra các đề xuất cải tiến dựa trên dữ liệu thực tế.
4. Theo dõi và tối ưu nội dung video
Kiểm duyệt và kiểm soát chất lượng video đăng tải, đảm bảo phù hợp với thuật toán và xu hướng TikTok.
Thường xuyên cập nhật những thay đổi từ nền tảng và áp dụng các tính năng mới nhất.
5. Chăm sóc và tương tác với khán giả
Tương tác tích cực với người xem, xây dựng cộng đồng người theo dõi trung thành.
Thực hiện các hoạt động quảng bá video/kênh nhằm tăng mức độ nhận diện thương hiệu.
6. Công việc hỗ trợ khác
Đảm nhiệm các công việc phát sinh theo yêu cầu từ Ban Giám đốc.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp từ Cao đẳng trở lên các chuyên ngành liên quan: Marketing, Truyền thông, Báo chí, hoặc các lĩnh vực tương tự.
Hiểu biết sâu về TikTok: thuật toán, xu hướng, và các tính năng mới.
Có kinh nghiệm từ 6 tháng - 1 năm trong việc quản trị kênh TikTok hoặc các nền tảng mạng xã hội khác.
Kỹ năng viết nội dung sáng tạo và biên tập video cơ bản.
Biết sử dụng các công cụ chỉnh sửa video (CapCut, Premiere, Canva,...) là một lợi thế.
Kỹ năng phân tích dữ liệu, đo lường hiệu quả nội dung và lập kế hoạch.
Nhanh nhẹn, sáng tạo, có khả năng làm việc độc lập và chịu áp lực tốt.

Tại Công ty cổ phần vàng bạc đá quý KING JADE Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 8 - 10 triệu VNĐ/tháng + % doanh thu kênh.
Thu nhập
Chế độ phúc lợi:
Chế độ phúc lợi
Đầy đủ các quyền lợi BHXH, BHYT, BHTN.
Nghỉ phép, hiếu hỉ, sinh nhật, Lễ, Tết theo quy định.
Du lịch hằng năm cùng công ty.
Cơ hội phát triển: Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động với nhiều cơ hội thăng tiến.
Cơ hội phát triển
Thời gian làm việc:
Thời gian làm việc
8h00 - 17h30 (nghỉ trưa 1.5 tiếng).
Nghỉ chiều thứ 7 và Chủ nhật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần vàng bạc đá quý KING JADE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần vàng bạc đá quý KING JADE

Công ty cổ phần vàng bạc đá quý KING JADE

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 19 Cao Thắng, phường 2, Quận 3

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

