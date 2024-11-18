Tuyển Vận hành Thương mại điện tử CÔNG TY TNHH UNITY IN DIVERSITY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH UNITY IN DIVERSITY
Ngày đăng tuyển: 18/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 19/12/2024
Vận hành Thương mại điện tử

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Vận hành Thương mại điện tử Tại CÔNG TY TNHH UNITY IN DIVERSITY

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Studio Toà Diamond Alnata Celedon, phường Sơn Kỳ, Tân Phú

Mô Tả Công Việc Vận hành Thương mại điện tử Với Mức Lương Thỏa thuận

- Chịu trách nhiệm xây dựng, vận hành và phát triển hệ thống kênh Tiktok shop của Công ty.
- Thúc đẩy các hoạt động tăng doanh số bán hàng trên kênh Tiktok về: nội dung, vận hành, quảng cáo và chăm sóc khách hàng.
- Tìm kiếm/lựa chọn các Livestreamer, KOC/KOL tổ chức các buổi livestream, quản lý hệ thống KOC/KOL.
- Sáng tạo ý tưởng, kịch bản và phối hợp với team sản xuất các nội dung livestream/video phát trên kênh Tiktok.
- Nghiên cứu thị trường, phân khúc khách hàng, sản phẩm hot trend, xu hướng video tiktok và quy tắc vận hành các công cụ của Tiktok Ads/Live/Shop để kịp thời áp dụng.
- Xây dựng kế hoạch, triển khai các chiến dịch quảng cáo, Marketing, bán hàng và định hướng phát triển của Tiktok Shop phù hợp với định hướng kinh doanh công ty.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kỹ năng / Chuyên môn:
- Background: Marketing, Content, Truyền thông...
- Có kinh nghiệm xây kênh trên các nền tảng social media, đặc biệt là Tiktok.
- Có kinh nghiệm làm Seller Tiktokshop Việt Nam, Tiktokshop US
- Có khả năng nghiên cứu thị trường, sản phẩm, khách hàng và các hình thức quảng cáo phổ biến để hiểu sản phẩm, hiểu insight khách hàng.
- Có khả năng tiếng anh khá.
- Biết sử dụng một số công cụ chỉnh sửa ảnh, edit video đơn giản là một điểm cộng.
Thái độ / Giá trị:
- Cẩn thận, chỉn chu, luôn có tinh thần học hỏi
- Có khả năng chịu được áp lực, nhiệt tình sáng tạo trong công việc, làm việc nhóm tốt.

Tại CÔNG TY TNHH UNITY IN DIVERSITY Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: cạnh tranh
- Tổng thu nhập: 13 – 15 tháng lương/năm (tuỳ vào hiệu quả công việc).
- Review lương định kỳ hàng năm, thưởng nóng các dịp lễ, cuối năm,...
- Được cung cấp thiết bị làm việc xịn xò.
Phúc lợi khác:
- Đóng BHXH, BHYT khác theo quy định của luật Lao động.
- Có các chế độ đãi ngộ (sinh nhât, đám cưới, tang chế, ...)
- Tham gia các hoạt động team building, company trip trong/ngoài nước và vô số buổi giao lưu quên lối về.
- Môi trường trẻ trung, năng động và phát triển cực nhanh.
Với hơn 9 năm hoạt động, Unity In Diversity (UID) đang là một trong những công ty trẻ dẫn đầu trong lĩnh vực thương mại điện tử quốc tế (Cross border e-commerce), tập trung vào thị trường US & UK.
UID luôn khao khát lấy hạnh phúc làm trọng tâm để xây dựng công ty mỗi ngày, UID thực hiện hoá khao khát ấy bằng cách deliver happiness tới tất cả mọi người. Để những ai thuộc về UID, liên kết với UID sẽ luôn được hạnh phúc.
Nếu bạn cũng khát khao tìm kiếm hạnh phúc trong hành trình cuộc sống thì chúng mình có cùng một đích đến rồi đấy! Còn chần chờ gì nữa mà không thử ứng tuyển làm việc tại UID.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH UNITY IN DIVERSITY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH UNITY IN DIVERSITY

CÔNG TY TNHH UNITY IN DIVERSITY

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Lầu 4, 647 Lý Thường Kiệt, Phường 11, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

