Tuyển Trình dược viên CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM IMEXPHARM làm việc tại Kiên Giang thu nhập 8 - 18 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM IMEXPHARM
Ngày đăng tuyển: 25/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 22/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM IMEXPHARM

Trình dược viên

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trình dược viên Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM IMEXPHARM

Mức lương
8 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Kiên Giang: Giang Thành, Thị xã Hà Tiên

Mô Tả Công Việc Trình dược viên Với Mức Lương 8 - 18 Triệu

- Giới thiệu và bán sản phẩm, chịu trách nhiệm doanh số bán hàng theo kế hoạch, chăm sóc, duy trì và phát triển khách hàng trong địa bàn được giao.

- Xây dựng kế hoạch bán hàng/từng khách hàng theo từng Năm/quý/tháng/ngày.

- Thực hiện công tác bán hàng theo đúng kế hoạch xây dựng.

- Báo cáo doanh số hàng ngày.

- Theo dõi ngày nợ của khách hàng/ từng hóa đơn.

- Định kỳ sẽ đối chiếu công nợ.

- Hỗ trợ nhân viên thu tiền thực hiện thu hồi công nợ.

- Mở rộng địa bàn trên thị trường phụ trách.

- Phát triển mối quan hệ với khách hàng.

- Duy trì khách hàng cũ.

- Phát triển khách hàng mới.

Với Mức Lương 8 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp ngành Dược (DSTH/DSCĐ/DSĐH);

- Tuổi đời không quá 35

- Vui vẻ, hoạt bát, giao tiếp tốt, yêu thích công việc bán hàng (Không yêu cầu kinh nghiệm)

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM IMEXPHARM Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương cạnh tranh, hưởng lương theo năng lực.

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến trong công việc.

- Tham gia đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT theo Luật lao động hiện hành.

- Được học hỏi thêm nhiều kiến thức và kinh nghiệm trong môi trường Cty Dược theo tiêu chuẩn hàng đầu EU – GMP.

- Được tham gia các lớp đào tạo về kiến thức sản phẩm, kỹ năng bán hàng chuyên biệt tại công ty và bên ngoài.

- Cơ hội tham gia nhiều hoạt động văn hóa, thể dục thể thao, giải trí...

- Có hỗ trợ chổ ở cho nhân viên đi làm xa

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM IMEXPHARM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM IMEXPHARM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM IMEXPHARM

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Tại Đồng Tháp

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

