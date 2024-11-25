Tuyển Trình dược viên CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM IMEXPHARM làm việc tại Kiên Giang thu nhập 8 - 18 Triệu

Mức lương 8 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Kiên Giang: Giang Thành, Thị xã Hà Tiên

Mô Tả Công Việc Trình dược viên

- Giới thiệu và bán sản phẩm, chịu trách nhiệm doanh số bán hàng theo kế hoạch, chăm sóc, duy trì và phát triển khách hàng trong địa bàn được giao.



- Xây dựng kế hoạch bán hàng/từng khách hàng theo từng Năm/quý/tháng/ngày.



- Thực hiện công tác bán hàng theo đúng kế hoạch xây dựng.



- Báo cáo doanh số hàng ngày.



- Theo dõi ngày nợ của khách hàng/ từng hóa đơn.



- Định kỳ sẽ đối chiếu công nợ.



- Hỗ trợ nhân viên thu tiền thực hiện thu hồi công nợ.



- Mở rộng địa bàn trên thị trường phụ trách.



- Phát triển mối quan hệ với khách hàng.



- Duy trì khách hàng cũ.



- Phát triển khách hàng mới.

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp ngành Dược (DSTH/DSCĐ/DSĐH);



- Tuổi đời không quá 35



- Vui vẻ, hoạt bát, giao tiếp tốt, yêu thích công việc bán hàng (Không yêu cầu kinh nghiệm)

Quyền Lợi

- Mức lương cạnh tranh, hưởng lương theo năng lực.



- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến trong công việc.



- Tham gia đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT theo Luật lao động hiện hành.



- Được học hỏi thêm nhiều kiến thức và kinh nghiệm trong môi trường Cty Dược theo tiêu chuẩn hàng đầu EU – GMP.



- Được tham gia các lớp đào tạo về kiến thức sản phẩm, kỹ năng bán hàng chuyên biệt tại công ty và bên ngoài.



- Cơ hội tham gia nhiều hoạt động văn hóa, thể dục thể thao, giải trí...



- Có hỗ trợ chổ ở cho nhân viên đi làm xa

Cách Thức Ứng Tuyển

