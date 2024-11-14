Tuyển Trình dược viên Công ty Cổ phần Omniarch Healthcare Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 15 Triệu

Mức lương 7 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 8 Đại Cồ Việt, phường Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Hai Bà Trưng - Bình Dương - An Giang ...và 4 địa điểm khác

Trực tiếp gặp gỡ, trao đổi đàm phán với khách hàng về hạng mục kinh doanh trong quyền hạn được giao

Tìm kiếm khách hàng tiềm năng, dự án và phát triển việc kinh doanh tại địa bàn được giao

Đề xuất các chương trình bán hàng, hỗ trợ bán hàng tại khu vực phụ trách

Thu thập thông tin về đối thủ cạnh tranh, khảo sát nhu cầu của khách hàng

Theo dõi việc thực hiện hợp đồng, đơn hàng

Thu hồi các khoản công nợ khi đến hạn

Tiếp nhận và giải quyết các khiếu nại của khách hàng

Lập kế hoạch và báo cáo công việc theo quy định của cấp quản lý trực tiếp

Phối hợp với phòng Marketing triển khai các chương trình Marketing tại địa bàn

Các công việc khác theo sự phân công của quản lý.

Tốt nghiệp Trung cấp/Cao đẳng/Đại học chính quy

Kinh nghiệm từ 2 năm làm việc ở bệnh viện, phòng khám.

Kiến thức liên quan đến Y, Dược và tin học văn phòng

Kỹ năng đàm phán, thương lượng, thuyết phục khách hàng.

Cẩn thận, chăm chỉ, nhanh nhẹn và có khả năng chủ động giải quyết công việc

Lương thỏa thuận theo năng lực + Trợ cấp ăn trưa và chi phí gửi xe

Thưởng, đóng BHXH, lương tháng 13, nghỉ lễ, tết, nghỉ phép theo quy định nhà nước khi là nhân viên chính thức.

Du lịch, tham gia hoạt động hàng năm.

Môi trường làm việc tích cực, thân thiện, chế độ đãi ngộ tốt.

