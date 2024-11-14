Tuyển Trình dược viên Công ty Cổ phần Omniarch Healthcare Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trình dược viên Tại Công ty Cổ phần Omniarch Healthcare Việt Nam
- Hà Nội: Số 8 Đại Cồ Việt, phường Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Hai Bà Trưng
- Bình Dương
- An Giang ...và 4 địa điểm khác
Mô Tả Công Việc Trình dược viên Với Mức Lương 7 - 15 Triệu
Trực tiếp gặp gỡ, trao đổi đàm phán với khách hàng về hạng mục kinh doanh trong quyền hạn được giao
Tìm kiếm khách hàng tiềm năng, dự án và phát triển việc kinh doanh tại địa bàn được giao
Đề xuất các chương trình bán hàng, hỗ trợ bán hàng tại khu vực phụ trách
Thu thập thông tin về đối thủ cạnh tranh, khảo sát nhu cầu của khách hàng
Theo dõi việc thực hiện hợp đồng, đơn hàng
Thu hồi các khoản công nợ khi đến hạn
Tiếp nhận và giải quyết các khiếu nại của khách hàng
Lập kế hoạch và báo cáo công việc theo quy định của cấp quản lý trực tiếp
Phối hợp với phòng Marketing triển khai các chương trình Marketing tại địa bàn
Các công việc khác theo sự phân công của quản lý.
Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kinh nghiệm từ 2 năm làm việc ở bệnh viện, phòng khám.
Kiến thức liên quan đến Y, Dược và tin học văn phòng
Kỹ năng đàm phán, thương lượng, thuyết phục khách hàng.
Cẩn thận, chăm chỉ, nhanh nhẹn và có khả năng chủ động giải quyết công việc
Tại Công ty Cổ phần Omniarch Healthcare Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng, đóng BHXH, lương tháng 13, nghỉ lễ, tết, nghỉ phép theo quy định nhà nước khi là nhân viên chính thức.
Du lịch, tham gia hoạt động hàng năm.
Môi trường làm việc tích cực, thân thiện, chế độ đãi ngộ tốt.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Omniarch Healthcare Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
