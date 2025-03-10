Tuyển Trình dược viên Chi nhánh Công ty cổ phần Dược phẩm Quảng Bình tại Đà Nẵng làm việc tại Quảng Nam thu nhập 10 - 20 Triệu

Tuyển Trình dược viên Chi nhánh Công ty cổ phần Dược phẩm Quảng Bình tại Đà Nẵng làm việc tại Quảng Nam thu nhập 10 - 20 Triệu

Chi nhánh Công ty cổ phần Dược phẩm Quảng Bình tại Đà Nẵng
Ngày đăng tuyển: 10/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/04/2025
Chi nhánh Công ty cổ phần Dược phẩm Quảng Bình tại Đà Nẵng

Trình dược viên

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trình dược viên Tại Chi nhánh Công ty cổ phần Dược phẩm Quảng Bình tại Đà Nẵng

Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Quảng Nam:

- Quảng Nam

Mô Tả Công Việc Trình dược viên Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

1. Giới thiệu sản phẩm và bán sản phẩm đến các nhà thuốc hoặc quầy thuốc, đại lý bán thuốc trên địa bàn phụ trách.
2. Chịu trách nhiệm về doanh số bán hàng trên địa bàn được giao.
3. Triển khai các trương trình marketing theo quy định của công ty đến khách hàng.
4. Duy trì các mối quan hệ đã có với khách hàng, phát triển các mối quan hệ mới, phát triển khách hàng mới.
5. Chủ động tự xây dựng chương trình bán hàng phù hợp với địa bàn.
6. Nắm vững kiến thức sản phẩm của công ty.
7. Phát triển thị trường, chịu trách nhiệm về độ phủ và doanh số bán hàng trên địa bàn được giao.
8. Thu thập thông tin về sản phẩm, phản hồi của khách hàng và các hoạt động của các đối thủ cạnh tranh.
9. Hoàn thành đầy đủ các báo cáo ngày, tuần, tháng theo sự chỉ đạo của cấp quản lý.
10. Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của công ty.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Trung cấp, cao đẳng, đại học (chuyên ngành y, dược là một lợi thế).
- Ưu tiên các ứng viên đã làm việc trong lĩnh vực Dược phẩm hoặc tương tự ít nhất 01 năm tại địa bàn.
- Yêu thích công việc bán hàng, chịu được áp lực công việc.
- Kỹ năng giao tiếp tốt. Biết lắng nghe, nhiệt tình, chịu khó.
- Tác phong chuyên nghiệp, năng động lạc quan, kiên trì, trung thực.
- Vui vẻ, hòa đồng, thích giao tiếp, tiếp xúc mọi người.
- Giới tính: Nam hoặc Nữ - Tâm huyết với sự nghiệp chăm sóc sức khỏe con người;
- Sáng tạo, kỹ năng giao tiếp, có kinh nghiệm làm việc khai thác thị trường;
- Tuổi đời dưới 35, có sức khoẻ tốt, có tinh thần trách nhiệm cao, có khả năng làm việc độc lập, biết phân tích đánh giá đối thủ cạnh tranh và thị trường (Biết sử dụng máy tính Word, Excel…)

Tại Chi nhánh Công ty cổ phần Dược phẩm Quảng Bình tại Đà Nẵng Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thưởng hấp dẫn: lương cứng + thưởng doanh số + thưởng năm + lễ, tết, xét tăng lương hàng năm, nghỉ phép năm...
- Được hưởng các chế độ phúc lợi khác của Công ty như du lịch, nghỉ mát, tập huấn, đào tạo, cấp phát đồng phục, công cụ dụng cụ làm việc, chế độ từ BCH Công đoàn công ty (cưới hỏi, ma chay, ốm đau...).
- Được đào tạo, hướng dẫn từ các quản lý, chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực kinh doanh dược phẩm Việt Nam.
- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, có nhiều cơ hội thăng tiến lên làm Giám sát bán hàng, Quản lý bán hàng...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Chi nhánh Công ty cổ phần Dược phẩm Quảng Bình tại Đà Nẵng

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Chi nhánh Công ty cổ phần Dược phẩm Quảng Bình tại Đà Nẵng

Chi nhánh Công ty cổ phần Dược phẩm Quảng Bình tại Đà Nẵng

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Quảng Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

