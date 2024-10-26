Tuyển Trình dược viên Công ty cổ phần Dược phẩm Elaphe làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu

Mức lương 10 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Chương Mỹ ...và 1 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Trình dược viên Với Mức Lương 10 - 30 Triệu

Tìm kiếm, phát triển và triển khai các hoạt động bán hàng, sản phẩm, chương trình, chính sách khuyến mãi/chiết khấu từ công ty đến khách hàng. Giới thiệu sản phẩm của Công ty đến các nhà thuốc, quầy thuốc thuộc địa bàn và theo đúng lộ trình tuyến được phân công (có app định vị để check in/out). Hoàn thành doanh số chỉ tiêu ngày/tháng, báo cáo tiến độ công việc theo quy định Công ty. Xây dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng, đảm bảo sự hài lòng của khách hàng Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Quản lý trực tiếp

Các TDV trước khi vào làm việc tại công ty sẽ được qua đào tạo bài bản về quy trình, kiến thức sản phẩm và các kỹ năng nghiệp vụ, lập kế hoạch, báo cáo ...

Thời gian: Làm việc linh hoạt Đảm bảo yêu cầu check-in/out trong ngày theo quy định của Công ty Địa điểm khu vực: Nội thành và Ngoại thành Hà Nội

Với Mức Lương 10 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/Nữ sức khỏe tốt, độ tuổi từ 20 - 45 tuổi. Trình độ học vấn từ Trung cấp trở lên (Không bắt buộc bằng cấp ngành Dược) Mong muốn có thu nhập cao, không giới hạn Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trình dược kênh OTC/ nhà thuốc/sales/ kinh doanh/bán hàng mảng dược phẩm hoặc các ngành hàng khác như tiêu dùng, thực phẩm, dinh dưỡng ...Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo Khả năng giao tiếp, thuyết phục tốt, chủ động giải quyết vấn đề phát sinh. Chịu khó, kiên trì, chăm chỉ, chịu được áp lực công việc Có tinh thần trách nhiệm cao, cầu tiến, học hỏi

Tại Công ty cổ phần Dược phẩm Elaphe Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng 5.500.000VNĐ + thưởng doanh số (lên đến 9% Doanh thu) + Thưởng Top sale + Thưởng Quý + Các khoản thưởng khác (Có cơ chế rõ ràng, minh bạch. Trao đổi trong buổi PV) => Thu nhập hấp dẫn upto 30.000.000/tháng Thử việc 2 tháng, hưởng 85% Thu nhập Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp và có nhiều cơ hội thăng tiến Được tham gia nhiều chương trình đào tạo và phát triển bản thân. Được hưởng đầy đủ các chế độ (BHXH, Nghỉ phép năm, Nghỉ Lễ/Tết/Hiếu - Hỉ,...) theo quy định Công ty và Luật Lao động Được tham gia hoạt động tham quan, Teambuilding,... 1-2 lần/tháng và liên hoan nghỉ mát, cao cấp hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Dược phẩm Elaphe

