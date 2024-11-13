Tuyển Trình dược viên CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM làm việc tại Lào Cai thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Lào Cai: - Lào Cai

Mô Tả Công Việc Trình dược viên Với Mức Lương Thỏa thuận

TDV base Lào Cai phụ trách thêm các Tỉnh: Lào Cai, Hà Giang, Cao Bằng và Điện Biên

Trình bày và thuyết phục khách hàng về sản phẩm/dịch vụ của công ty trong lĩnh vực dược phẩm, y tế.

Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng, đối tác.

Tìm kiếm khách hàng tiềm năng và mở rộng thị trường.

Thực hiện các báo cáo, phân tích thị trường và báo cáo doanh số bán hàng.

Tham gia các hoạt động marketing, quảng bá sản phẩm/dịch vụ.

Cập nhật kiến thức chuyên môn về sản phẩm/dịch vụ, thị trường và các quy định liên quan.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Dược, Y tế.

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực bán hàng, kinh doanh trong ngành Dược phẩm/Y tế.

Nắm vững kiến thức về sản phẩm/dịch vụ của công ty.

Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình và đàm phán tốt.

Kỹ năng làm việc nhóm và giải quyết vấn đề hiệu quả.

Khả năng chịu áp lực công việc cao.

Có phương tiện đi lại.

Có tinh thần trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp.

Tại CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương, thưởng cạnh tranh, hấp dẫn.

Được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Được tham gia các chương trình đào tạo, nâng cao nghiệp vụ.

Có cơ hội thăng tiến trong công việc.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.

Được hưởng các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin