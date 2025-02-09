Tuyển Trợ giảng tiếng Anh CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI TRẦN GIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Tuyển Trợ giảng tiếng Anh CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI TRẦN GIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI TRẦN GIA
Ngày đăng tuyển: 09/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 25/03/2025
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI TRẦN GIA

Trợ giảng tiếng Anh

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ giảng tiếng Anh Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI TRẦN GIA

Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 72, ngõ 59 Dương Khuê, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Trợ giảng tiếng Anh Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

- Support các dự án dạy tiếng Anh online
- Care các lớp tiếng Anh trẻ em (làm việc qua Facebook)
- Sáng tạo, có ý tưởng phát triển dự án cùng team
- Các yêu cầu khác theo phân công của trưởng bộ phận
- Chi tiết trao đổi khi phỏng vấn.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Yêu cầu tiếng Anh tốt, tốt nghiệp chuyên ngành Anh tại các trường đại học.
- Kinh nghiệm từ 1năm trở lên, Tiếng Anh tốt, học chuyên Anh hoặc có chứng chỉ tiếng Anh
- Năng động, sáng tạo
- Có kinh nghiệm về giảng dạy tiếng Anh trẻ em là lợi thế
- Chịu được áp lực trong công việc, có thể làm việc độc lập hoặc theo nhóm
- Kỹ năng giao tiếp tốt
- Khả năng tổ chức, sắp xếp công việc tốt

Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI TRẦN GIA Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: từ 12-20tr triệu vnđ/tháng (tùy kinh nghiệm, kinh nghiệm càng nhiều lương càng cao)+ thưởng hiệu suất công việc.
- Thu nhập: từ 12-20tr triệu vnđ/tháng
- Phụ cấp: ăn trưa tại công ty; PC gửi xe; (PC điện thoại; xăng xe tùy vị trí và đặc thù công việc)
- Thưởng lương tháng 13, thưởng kết quả doanh thu cuối năm.
- Được đóng BHXH, BHYT, nghỉ lễ, .... đầy đủ theo quy định.
- Thử việc: 1-2 tháng tùy theo năng lực và sự thích ứng.
- Được hưởng các chính sách phúc lợi những ngày lễ tết trong năm, ngày sinh nhật, vv...theo quy định của công ty.
- Được làm việc trong môi trường doanh nghiệp trẻ, năng động, nhiều cơ hội phát triển.
- Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc.
- Được đi nghỉ mát hằng năm, nghỉ phép hằng năm theo quy định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI TRẦN GIA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI TRẦN GIA

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI TRẦN GIA

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 149 Xuân Thủy, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-tro-giang-tieng-anh-thu-nhap-10-20-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job286702
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Tư Thục Thảo Nguyên Xanh
Tuyển Trợ giảng tiếng Anh Công Ty TNHH Tư Thục Thảo Nguyên Xanh làm việc tại Hà Nam thu nhập 8 - 10 Triệu
Công Ty TNHH Tư Thục Thảo Nguyên Xanh
Hạn nộp: 13/09/2025
Hà Nam Đã hết hạn 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Giáo Dục Unifuture Link
Tuyển Trợ giảng tiếng Anh Công Ty TNHH Giáo Dục Unifuture Link làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Giáo Dục Unifuture Link
Hạn nộp: 25/09/2025
Hà Nội Còn 9 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Giáo Dục Unifuture Link
Tuyển Trợ giảng tiếng Anh Công Ty TNHH Giáo Dục Unifuture Link làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Giáo Dục Unifuture Link
Hạn nộp: 10/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Hệ thống trung tâm Anh Ngữ 10X English
Tuyển Trợ giảng tiếng Anh Hệ thống trung tâm Anh Ngữ 10X English làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
Hệ thống trung tâm Anh Ngữ 10X English
Hạn nộp: 07/09/2025
Bình Dương Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO AMES SÀI GÒN
Tuyển Trợ giảng tiếng Anh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO AMES SÀI GÒN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO AMES SÀI GÒN
Hạn nộp: 07/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM ANH NGỮ GEMS
Tuyển Trợ giảng tiếng Anh CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM ANH NGỮ GEMS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM ANH NGỮ GEMS
Hạn nộp: 04/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Giáo dục Quốc tế PoPoDoo Hải Phòng
Tuyển Trợ giảng tiếng Anh Công ty CP Giáo dục Quốc tế PoPoDoo Hải Phòng làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Giáo dục Quốc tế PoPoDoo Hải Phòng
Hạn nộp: 01/09/2025
Hải Phòng Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Language Link Việt Nam
Tuyển Trợ giảng tiếng Anh Language Link Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
Language Link Việt Nam
Hạn nộp: 30/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN GIÁO DỤC QUỐC TẾ HẢI DƯƠNG
Tuyển Trợ giảng tiếng Anh CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN GIÁO DỤC QUỐC TẾ HẢI DƯƠNG làm việc tại Thái Bình thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN GIÁO DỤC QUỐC TẾ HẢI DƯƠNG
Hạn nộp: 13/06/2025
Thái Bình Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ GIÁO DỤC 4LIFE
Tuyển Trợ giảng tiếng Anh CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ GIÁO DỤC 4LIFE làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 6 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ GIÁO DỤC 4LIFE
Hạn nộp: 08/06/2025
Đà Nẵng Đã hết hạn 6 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu
CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 10 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Edufit
Tuyển Biên phiên dịch Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu
Edufit
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 23 ngày để ứng tuyển 15 - 19 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT Smart Cloud (FCI)
Tuyển Business Analyst FPT Smart Cloud (FCI) làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 45 Triệu
FPT Smart Cloud (FCI)
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 17 ngày để ứng tuyển 20 - 45 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/10/2025
Bình Dương Còn 27 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH FISA VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH FISA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
Công ty TNHH FISA VIỆT NAM
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 25 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN FIS
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN FIS làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN FIS
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 25 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ NHA KHOA ATHENA
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ NHA KHOA ATHENA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ NHA KHOA ATHENA
Hạn nộp: 19/09/2025
Hà Nội Hải Dương Còn 3 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Luật TNHH ALANA Nhàn Nguyễn
Tuyển Luật sư Công ty Luật TNHH ALANA Nhàn Nguyễn làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
Công ty Luật TNHH ALANA Nhàn Nguyễn
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Trang thiết bị y tế AMB
Tuyển Nhân viên kinh doanh thiết bị y tế Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Trang thiết bị y tế AMB làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Trang thiết bị y tế AMB
Hạn nộp: 19/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM THƯƠNG MẠI ĐẠI PHÁT
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM THƯƠNG MẠI ĐẠI PHÁT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM THƯƠNG MẠI ĐẠI PHÁT
Hạn nộp: 31/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 45 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần kỹ thuật và thương mại Vượng Phát
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần kỹ thuật và thương mại Vượng Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
Công ty cổ phần kỹ thuật và thương mại Vượng Phát
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 14 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TRÌNH VIETTEL ĐÀ NẴNG - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL
Tuyển Giám đốc kinh doanh CHI NHÁNH CÔNG TRÌNH VIETTEL ĐÀ NẴNG - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL làm việc tại Quảng Nam thu nhập 10 - 20 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TRÌNH VIETTEL ĐÀ NẴNG - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL
Hạn nộp: 30/09/2025
Quảng Nam Còn 14 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Tư Thục Thảo Nguyên Xanh
Tuyển Trợ giảng tiếng Anh Công Ty TNHH Tư Thục Thảo Nguyên Xanh làm việc tại Hà Nam thu nhập 8 - 10 Triệu
Công Ty TNHH Tư Thục Thảo Nguyên Xanh
Hạn nộp: 13/09/2025
Hà Nam Đã hết hạn 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Giáo Dục Unifuture Link
Tuyển Trợ giảng tiếng Anh Công Ty TNHH Giáo Dục Unifuture Link làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Giáo Dục Unifuture Link
Hạn nộp: 25/09/2025
Hà Nội Còn 9 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Giáo Dục Unifuture Link
Tuyển Trợ giảng tiếng Anh Công Ty TNHH Giáo Dục Unifuture Link làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Giáo Dục Unifuture Link
Hạn nộp: 10/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Hệ thống trung tâm Anh Ngữ 10X English
Tuyển Trợ giảng tiếng Anh Hệ thống trung tâm Anh Ngữ 10X English làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
Hệ thống trung tâm Anh Ngữ 10X English
Hạn nộp: 07/09/2025
Bình Dương Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO AMES SÀI GÒN
Tuyển Trợ giảng tiếng Anh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO AMES SÀI GÒN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO AMES SÀI GÒN
Hạn nộp: 07/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM ANH NGỮ GEMS
Tuyển Trợ giảng tiếng Anh CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM ANH NGỮ GEMS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM ANH NGỮ GEMS
Hạn nộp: 04/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Giáo dục Quốc tế PoPoDoo Hải Phòng
Tuyển Trợ giảng tiếng Anh Công ty CP Giáo dục Quốc tế PoPoDoo Hải Phòng làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Giáo dục Quốc tế PoPoDoo Hải Phòng
Hạn nộp: 01/09/2025
Hải Phòng Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Language Link Việt Nam
Tuyển Trợ giảng tiếng Anh Language Link Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
Language Link Việt Nam
Hạn nộp: 30/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN GIÁO DỤC QUỐC TẾ HẢI DƯƠNG
Tuyển Trợ giảng tiếng Anh CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN GIÁO DỤC QUỐC TẾ HẢI DƯƠNG làm việc tại Thái Bình thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN GIÁO DỤC QUỐC TẾ HẢI DƯƠNG
Hạn nộp: 13/06/2025
Thái Bình Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ GIÁO DỤC 4LIFE
Tuyển Trợ giảng tiếng Anh CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ GIÁO DỤC 4LIFE làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 6 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ GIÁO DỤC 4LIFE
Hạn nộp: 08/06/2025
Đà Nẵng Đã hết hạn 6 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Trợ giảng tiếng Anh Công ty Cổ phần Giáo dục Bảo An làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Giáo dục Bảo An
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Trợ giảng tiếng Anh Công ty TNHH Việt Nam POLY School làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 5 Triệu Công ty TNHH Việt Nam POLY School
2 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trợ giảng tiếng Anh CÔNG TY CP GIÁO DỤC ĐIỂM CAO làm việc tại Hưng Yên thu nhập Từ 10 Triệu CÔNG TY CP GIÁO DỤC ĐIỂM CAO
Trên 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trợ giảng tiếng Anh Công ty TNHH Education Maple Bear Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 9 Triệu Công ty TNHH Education Maple Bear Việt Nam
8 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trợ giảng tiếng Anh Công ty TNHH Dịch vụ Giáo dục POLY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Dịch vụ Giáo dục POLY
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Trợ giảng tiếng Anh Chi nhánh CTCP Giáo dục ISMART tại Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu Chi nhánh CTCP Giáo dục ISMART tại Hà Nội
2 - 4 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trợ giảng tiếng Anh CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI TRẦN GIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 25 Triệu CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI TRẦN GIA
11 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trợ giảng tiếng Anh Công ty Cổ phần Phát triển và Hợp tác Giáo dục Toàn Cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 3 Triệu Công ty Cổ phần Phát triển và Hợp tác Giáo dục Toàn Cầu
1 - 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trợ giảng tiếng Anh Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 3 Triệu Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings
1.8 - 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trợ giảng tiếng Anh Language Link Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 11 Triệu Language Link Việt Nam
7 - 11 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Trợ giảng tiếng Anh Trung Tâm Ngoại Ngữ Binggo Leaders làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu Trung Tâm Ngoại Ngữ Binggo Leaders
2 - 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trợ giảng tiếng Anh Tập đoàn Giáo dục và Đào tạo Quốc tế Đại Tây Dương (Atlantic Group) làm việc tại Hà Nội thu nhập 100000 - 100000 Triệu Tập đoàn Giáo dục và Đào tạo Quốc tế Đại Tây Dương (Atlantic Group)
0.1 - 0.1 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Trợ giảng tiếng Anh Trung Tâm Ngoại Ngữ Binggo Leaders làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu Trung Tâm Ngoại Ngữ Binggo Leaders
2 - 4 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Trợ giảng tiếng Anh I CAN READ HANOI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận I CAN READ HANOI
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trợ giảng tiếng Anh CÔNG TY TNHH MES EDUCATION làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH MES EDUCATION
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trợ giảng tiếng Anh Language Link Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Language Link Việt Nam
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Trợ giảng tiếng Anh CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC REGAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC REGAL
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trợ giảng tiếng Anh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC NOVA làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 3 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC NOVA
1 - 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trợ giảng tiếng Anh Tập đoàn Giáo dục và Đào tạo Quốc tế Đại Tây Dương (Atlantic Group) làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 5 Triệu Tập đoàn Giáo dục và Đào tạo Quốc tế Đại Tây Dương (Atlantic Group)
Tới 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trợ giảng tiếng Anh CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI TRẦN GIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI TRẦN GIA
10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Trợ giảng tiếng Anh Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings
2 - 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trợ giảng tiếng Anh CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ IELTS ARENA làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 5 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ IELTS ARENA
4 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trợ giảng tiếng Anh Công ty TNHH dịch vụ và phát triển giáo dục toàn cầu JOLO làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 3 Triệu Công ty TNHH dịch vụ và phát triển giáo dục toàn cầu JOLO
1 - 3 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Trợ giảng tiếng Anh Tập đoàn Giáo dục và Đào tạo Quốc tế Đại Tây Dương (Atlantic Group) làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 2 Triệu Tập đoàn Giáo dục và Đào tạo Quốc tế Đại Tây Dương (Atlantic Group)
Trên 2 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Trợ giảng tiếng Anh Công Ty TNHH Giáo Dục Và Ðào Tạo Fedenglish Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Giáo Dục Và Ðào Tạo Fedenglish Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trợ giảng tiếng Anh CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC E-HUB làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC E-HUB
7 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trợ giảng tiếng Anh Công ty TNHH Giáo Dục và Đào Tạo NLA làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 3 Triệu Công ty TNHH Giáo Dục và Đào Tạo NLA
2 - 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trợ giảng tiếng Anh CÔNG TY CỔ PHẦN SIMPACE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 8 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN SIMPACE VIỆT NAM
7 - 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trợ giảng tiếng Anh Công ty TNHH tư vấn và đào tạo giáo dục làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH tư vấn và đào tạo giáo dục
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trợ giảng tiếng Anh Công ty TNHH Giáo Dục và Đào Tạo StarLink làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 15 Triệu Công ty TNHH Giáo Dục và Đào Tạo StarLink
11 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm