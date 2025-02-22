Tuyển Trợ giảng tiếng Anh Trung Tâm Ngoại Ngữ ELE English làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Trung tâm Ngoại ngữ ELE ENGLISH - 672 - A55 Phan Văn Trị, Phường 10, Quận Gò Vấp, Tp.HCM, Gò Vấp, Quận Gò Vấp

Trợ giảng tiếng Anh

Hỗ trợ giáo viên chính trong các lớp học tiếng Anh: quản lý lớp học, hỗ trợ học viên, chuẩn bị tài liệu giảng dạy.

Hướng dẫn học viên trong các hoạt động học tập, giải đáp các thắc mắc liên quan đến bài học.

Phối hợp với giáo viên tổ chức các hoạt động ngoại khóa, trò chơi học tập, và các sự kiện của trung tâm.

Đảm bảo môi trường học tập tích cực, hỗ trợ học viên rèn luyện kỹ năng giao tiếp tiếng Anh.

Thực hiện các công việc hành chính như kiểm tra danh sách học viên, phát tài liệu học tập, và các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của giáo viên.

Yêu Cầu Công Việc

Sinh viên năm 4 trở lên, ưu tiên chuyên ngành tiếng Anh, Sư phạm Anh, hoặc các ngành liên quan.

Trình độ tiếng Anh giao tiếp tốt.

Có thể làm việc vào T7, CN và các buổi tối trong tuần.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trợ giảng hoặc làm việc tại các trung tâm Anh ngữ.

Kỹ năng giao tiếp tốt, thân thiện và nhiệt tình.

Khả năng làm việc nhóm và hỗ trợ người khác.

Yêu thích làm việc trong môi trường giáo dục, có trách nhiệm và kỹ năng quản lý thời gian tốt.

Tại Trung Tâm Ngoại Ngữ ELE English Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh.

Được đào tạo và phát triển kỹ năng chuyên môn trong môi trường giáo dục chuyên nghiệp.

Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức nếu làm việc hiệu quả.

Môi trường làm việc năng động, thân thiện với đội ngũ giáo viên và học viên nhiệt huyết.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Trung Tâm Ngoại Ngữ ELE English

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.