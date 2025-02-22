Tuyển Trợ giảng tiếng Anh Trung Tâm Ngoại Ngữ ELE English làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Trợ giảng tiếng Anh Trung Tâm Ngoại Ngữ ELE English làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Trung Tâm Ngoại Ngữ ELE English
Ngày đăng tuyển: 22/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/03/2025
Trung Tâm Ngoại Ngữ ELE English

Trợ giảng tiếng Anh

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ giảng tiếng Anh Tại Trung Tâm Ngoại Ngữ ELE English

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Trung tâm Ngoại ngữ ELE ENGLISH

- 672

- A55 Phan Văn Trị, Phường 10, Quận Gò Vấp, Tp.HCM, Gò Vấp, Quận Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Trợ giảng tiếng Anh Với Mức Lương Thỏa thuận

Hỗ trợ giáo viên chính trong các lớp học tiếng Anh: quản lý lớp học, hỗ trợ học viên, chuẩn bị tài liệu giảng dạy.
Hướng dẫn học viên trong các hoạt động học tập, giải đáp các thắc mắc liên quan đến bài học.
Phối hợp với giáo viên tổ chức các hoạt động ngoại khóa, trò chơi học tập, và các sự kiện của trung tâm.
Đảm bảo môi trường học tập tích cực, hỗ trợ học viên rèn luyện kỹ năng giao tiếp tiếng Anh.
Thực hiện các công việc hành chính như kiểm tra danh sách học viên, phát tài liệu học tập, và các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của giáo viên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm 4 trở lên, ưu tiên chuyên ngành tiếng Anh, Sư phạm Anh, hoặc các ngành liên quan.
Trình độ tiếng Anh giao tiếp tốt.
Có thể làm việc vào T7, CN và các buổi tối trong tuần.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trợ giảng hoặc làm việc tại các trung tâm Anh ngữ.
Kỹ năng giao tiếp tốt, thân thiện và nhiệt tình.
Khả năng làm việc nhóm và hỗ trợ người khác.
Yêu thích làm việc trong môi trường giáo dục, có trách nhiệm và kỹ năng quản lý thời gian tốt.

Tại Trung Tâm Ngoại Ngữ ELE English Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh.
Được đào tạo và phát triển kỹ năng chuyên môn trong môi trường giáo dục chuyên nghiệp.
Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức nếu làm việc hiệu quả.
Môi trường làm việc năng động, thân thiện với đội ngũ giáo viên và học viên nhiệt huyết.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Trung Tâm Ngoại Ngữ ELE English

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Trung Tâm Ngoại Ngữ ELE English

Trung Tâm Ngoại Ngữ ELE English

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 672-A55 Đường Phan Văn Trị, Phường 10, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-tro-giang-tieng-anh-thu-nhap-thoa-thuan-ban-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job318485
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Tư Thục Thảo Nguyên Xanh
Tuyển Trợ giảng tiếng Anh Công Ty TNHH Tư Thục Thảo Nguyên Xanh làm việc tại Hà Nam thu nhập 8 - 10 Triệu
Công Ty TNHH Tư Thục Thảo Nguyên Xanh
Hạn nộp: 13/09/2025
Hà Nam Đã hết hạn 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Giáo Dục Unifuture Link
Tuyển Trợ giảng tiếng Anh Công Ty TNHH Giáo Dục Unifuture Link làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Giáo Dục Unifuture Link
Hạn nộp: 25/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Giáo Dục Unifuture Link
Tuyển Trợ giảng tiếng Anh Công Ty TNHH Giáo Dục Unifuture Link làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Giáo Dục Unifuture Link
Hạn nộp: 10/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Hệ thống trung tâm Anh Ngữ 10X English
Tuyển Trợ giảng tiếng Anh Hệ thống trung tâm Anh Ngữ 10X English làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
Hệ thống trung tâm Anh Ngữ 10X English
Hạn nộp: 07/09/2025
Bình Dương Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO AMES SÀI GÒN
Tuyển Trợ giảng tiếng Anh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO AMES SÀI GÒN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO AMES SÀI GÒN
Hạn nộp: 07/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM ANH NGỮ GEMS
Tuyển Trợ giảng tiếng Anh CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM ANH NGỮ GEMS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM ANH NGỮ GEMS
Hạn nộp: 04/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Giáo dục Quốc tế PoPoDoo Hải Phòng
Tuyển Trợ giảng tiếng Anh Công ty CP Giáo dục Quốc tế PoPoDoo Hải Phòng làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Giáo dục Quốc tế PoPoDoo Hải Phòng
Hạn nộp: 01/09/2025
Hải Phòng Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Language Link Việt Nam
Tuyển Trợ giảng tiếng Anh Language Link Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
Language Link Việt Nam
Hạn nộp: 30/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN GIÁO DỤC QUỐC TẾ HẢI DƯƠNG
Tuyển Trợ giảng tiếng Anh CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN GIÁO DỤC QUỐC TẾ HẢI DƯƠNG làm việc tại Thái Bình thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN GIÁO DỤC QUỐC TẾ HẢI DƯƠNG
Hạn nộp: 13/06/2025
Thái Bình Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ GIÁO DỤC 4LIFE
Tuyển Trợ giảng tiếng Anh CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ GIÁO DỤC 4LIFE làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 6 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ GIÁO DỤC 4LIFE
Hạn nộp: 08/06/2025
Đà Nẵng Đã hết hạn 6 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ AB
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ AB làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ AB
Hạn nộp: 17/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 22 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Hecoland
Tuyển Giám đốc kinh doanh Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Hecoland làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 50 - 70 Triệu
Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Hecoland
Hạn nộp: 22/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH kỹ thuật và xây dựng Dynamic
Tuyển Kỹ sư xây dựng Công ty TNHH kỹ thuật và xây dựng Dynamic làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH kỹ thuật và xây dựng Dynamic
Hạn nộp: 23/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CONNECT EXPOSITION ASIA
Tuyển Sales Manager CÔNG TY TNHH CONNECT EXPOSITION ASIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CONNECT EXPOSITION ASIA
Hạn nộp: 23/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP GIÁO DỤC ASC
Tuyển Giám đốc kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP GIÁO DỤC ASC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP GIÁO DỤC ASC
Hạn nộp: 23/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm VIETJET AIR
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng VIETJET AIR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
VIETJET AIR
Hạn nộp: 19/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 24 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng Trung Nam
Tuyển Kỹ sư tự động hoá Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng Trung Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng Trung Nam
Hạn nộp: 22/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Ico Euro
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công ty cổ phần Ico Euro làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu
Công ty cổ phần Ico Euro
Hạn nộp: 30/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 35 ngày để ứng tuyển 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm DOOING COFFEE LAB
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng DOOING COFFEE LAB làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 16 Triệu
DOOING COFFEE LAB
Hạn nộp: 22/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển 12 - 16 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH May Sư Tử Vàng
Tuyển Hành chính nhân sự Công Ty TNHH May Sư Tử Vàng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH May Sư Tử Vàng
Hạn nộp: 22/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH kỹ thuật và xây dựng Dynamic
Tuyển Kỹ sư xây dựng Công ty TNHH kỹ thuật và xây dựng Dynamic làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH kỹ thuật và xây dựng Dynamic
Hạn nộp: 23/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CONNECT EXPOSITION ASIA
Tuyển Sales Manager CÔNG TY TNHH CONNECT EXPOSITION ASIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CONNECT EXPOSITION ASIA
Hạn nộp: 23/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAVA META
Tuyển DevOps Engineer CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAVA META làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAVA META
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ SIAM THAILAND
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ SIAM THAILAND làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ SIAM THAILAND
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP GIÁO DỤC ASC
Tuyển Giám đốc kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP GIÁO DỤC ASC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP GIÁO DỤC ASC
Hạn nộp: 23/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Interlink - Chi Nhánh Miền Bắc
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Interlink - Chi Nhánh Miền Bắc làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Interlink - Chi Nhánh Miền Bắc
Hạn nộp: 08/10/2025
Hải Phòng Còn 13 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm VIETJET AIR
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng VIETJET AIR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
VIETJET AIR
Hạn nộp: 19/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 24 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Star Fashion Company Ltd.
Tuyển Designer Star Fashion Company Ltd. làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Star Fashion Company Ltd.
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Đầu tư và Giải pháp VietIS
Tuyển Thực tập sinh Công ty Cổ phần Đầu tư và Giải pháp VietIS làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Đầu tư và Giải pháp VietIS
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Amway Vietnam Co., Ltd.
Tuyển Quản lý cửa hàng/Cửa hàng trưởng Amway Vietnam Co., Ltd. làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
Amway Vietnam Co., Ltd.
Hạn nộp: 22/10/2025
Đồng Nai Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Tư Thục Thảo Nguyên Xanh
Tuyển Trợ giảng tiếng Anh Công Ty TNHH Tư Thục Thảo Nguyên Xanh làm việc tại Hà Nam thu nhập 8 - 10 Triệu
Công Ty TNHH Tư Thục Thảo Nguyên Xanh
Hạn nộp: 13/09/2025
Hà Nam Đã hết hạn 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Giáo Dục Unifuture Link
Tuyển Trợ giảng tiếng Anh Công Ty TNHH Giáo Dục Unifuture Link làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Giáo Dục Unifuture Link
Hạn nộp: 25/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Giáo Dục Unifuture Link
Tuyển Trợ giảng tiếng Anh Công Ty TNHH Giáo Dục Unifuture Link làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Giáo Dục Unifuture Link
Hạn nộp: 10/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Hệ thống trung tâm Anh Ngữ 10X English
Tuyển Trợ giảng tiếng Anh Hệ thống trung tâm Anh Ngữ 10X English làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
Hệ thống trung tâm Anh Ngữ 10X English
Hạn nộp: 07/09/2025
Bình Dương Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO AMES SÀI GÒN
Tuyển Trợ giảng tiếng Anh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO AMES SÀI GÒN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO AMES SÀI GÒN
Hạn nộp: 07/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM ANH NGỮ GEMS
Tuyển Trợ giảng tiếng Anh CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM ANH NGỮ GEMS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM ANH NGỮ GEMS
Hạn nộp: 04/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Giáo dục Quốc tế PoPoDoo Hải Phòng
Tuyển Trợ giảng tiếng Anh Công ty CP Giáo dục Quốc tế PoPoDoo Hải Phòng làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Giáo dục Quốc tế PoPoDoo Hải Phòng
Hạn nộp: 01/09/2025
Hải Phòng Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Language Link Việt Nam
Tuyển Trợ giảng tiếng Anh Language Link Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
Language Link Việt Nam
Hạn nộp: 30/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN GIÁO DỤC QUỐC TẾ HẢI DƯƠNG
Tuyển Trợ giảng tiếng Anh CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN GIÁO DỤC QUỐC TẾ HẢI DƯƠNG làm việc tại Thái Bình thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN GIÁO DỤC QUỐC TẾ HẢI DƯƠNG
Hạn nộp: 13/06/2025
Thái Bình Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ GIÁO DỤC 4LIFE
Tuyển Trợ giảng tiếng Anh CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ GIÁO DỤC 4LIFE làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 6 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ GIÁO DỤC 4LIFE
Hạn nộp: 08/06/2025
Đà Nẵng Đã hết hạn 6 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Trợ giảng tiếng Anh Công ty TNHH Việt Nam POLY School làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 5 Triệu Công ty TNHH Việt Nam POLY School
2 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trợ giảng tiếng Anh Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Tre Việt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Tre Việt
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Trợ giảng tiếng Anh Công ty TNHH Dịch vụ Giáo dục POLY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Dịch vụ Giáo dục POLY
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Trợ giảng tiếng Anh CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐIỆN VÀ ĐÀO TẠO ANH NGỮ PHONG PHÚ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 10 Triệu CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐIỆN VÀ ĐÀO TẠO ANH NGỮ PHONG PHÚ
3 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Trợ giảng tiếng Anh CÔNG TY CỔ PHẦN EXLA VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 7 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN EXLA VIỆT NAM
3 - 7 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Trợ giảng tiếng Anh Công ty Cổ phần Giáo dục và Đào tạo IMAP Việt Nam làm việc tại Bà Rịa Vũng Tàu thu nhập 1 - 2 Triệu Công ty Cổ phần Giáo dục và Đào tạo IMAP Việt Nam
1 - 1.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Trợ giảng tiếng Anh CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC QUỐC TẾ MPOWER làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC QUỐC TẾ MPOWER
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Trợ giảng tiếng Anh CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC TOÀN CẦU LEAD làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 0 - 100000 Triệu CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC TOÀN CẦU LEAD
0.1 - 0.1 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Trợ giảng tiếng Anh Học Viện Công Nghệ Kid Leader Hub làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 4 - 6 Triệu Học Viện Công Nghệ Kid Leader Hub
4 - 6 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trợ giảng tiếng Anh CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM ANH NGỮ GEMS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM ANH NGỮ GEMS
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trợ giảng tiếng Anh Công ty TNHH WESET English Center làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 0 - 100000 Triệu Công ty TNHH WESET English Center
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trợ giảng tiếng Anh CÔNG TY TNHH CURIOO VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH CURIOO VIỆT NAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Trợ giảng tiếng Anh CÔNG TY TNHH PROTALK EDUCATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 4 - 5 Triệu CÔNG TY TNHH PROTALK EDUCATION
3.5 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trợ giảng tiếng Anh Trung Tâm Ngoại Ngữ ELE English làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Trung Tâm Ngoại Ngữ ELE English
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Trợ giảng tiếng Anh CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC AMERICAN STUDY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC AMERICAN STUDY
3 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trợ giảng tiếng Anh CT TNHH Tư Vấn Đầu tư và Giáo Dục Kansai làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CT TNHH Tư Vấn Đầu tư và Giáo Dục Kansai
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trợ giảng tiếng Anh CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ GIÁO DỤC SMAC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 4 - 5 Triệu CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ GIÁO DỤC SMAC
3.6 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trợ giảng tiếng Anh Công Ty TNHH Anh Ngữ Nam Đô làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Anh Ngữ Nam Đô
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trợ giảng tiếng Anh CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & CÔNG NGHỆ 123VENTURES làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 6 Triệu CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & CÔNG NGHỆ 123VENTURES
3 - 6 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trợ giảng tiếng Anh CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ GIÁO DỤC & DU LỊCH CAO CẤP RV làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ GIÁO DỤC & DU LỊCH CAO CẤP RV
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trợ giảng tiếng Anh Công Ty Cổ Phần ATEN làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần ATEN
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Trợ giảng tiếng Anh CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM ANH NGỮ GEMS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM ANH NGỮ GEMS
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trợ giảng tiếng Anh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO AMES SÀI GÒN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO AMES SÀI GÒN
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm