Tuyển Trợ giảng tiếng Anh CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM ANH NGỮ GEMS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Quận 4 ...và 2 địa điểm khác, Huyện Bình Chánh

Mô Tả Công Việc Trợ giảng tiếng Anh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Trợ giảng cho các lớp học Tiếng Anh với GV nước ngoài tại các trường Tiểu học; Trung Học Cơ Sở tại HCM (BÌNH CHÁNH, BÌNH TÂN, BÌNH THẠNH, PHÚ NHUẬN, QUẬN 4)

- Hỗ trợ GV nước ngoài quản lý lớp học và hướng dẫn bài học (nếu cần)

- Giải đáp thắc mắc hoặc dịch thuật cho học sinh

- Ổn định trật tự lớp học và giữ an toàn cho học sinh trong giờ học

- Tham gia các hoạt động khác khi được phân công

- Báo cáo tình hình giáo viên và lớp học cho AC phụ trách

KHU VỰC TUYỂN DỤNG:

+ Bình Chánh (gần Quận 8 + gần Bệnh viện Nhi đồng TP)

+ Bình Tân (cần rảnh full chiều)

+ Quận 4 (chủ yếu rảnh thứ 3 + thứ 4)

+ Bình Thạnh, Phú Nhuận (cần rảnh full chiều)

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Là sinh viên các trường ĐH/CĐ trên địa bàn TPHCM (ưu tiên sinh viên Năm 1 và 2)

- Đi làm vào các buổi sáng hoặc chiều từ thứ hai đến thứ sáu. (Tuỳ vào lịch đăng ký)

- Có trình độ Tiếng Anh tốt, đặc biệt kỹ năng Nghe-Nói và Ngữ Pháp

- Có trách nhiệm, tinh thần làm việc tốt

- Thân thiện và yêu thích công việc giảng dạy

- Có sự yêu mến trẻ em và thiếu niên

- Có kinh nghiệm giảng dạy và gia sư là một lợi thế.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM ANH NGỮ GEMS Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương trao đổi khi phỏng vấn

- Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp

- Nâng cao khả năng ngoại ngữ, giao tiếp với GV nước ngoài

- Phát triển và nâng cao các kỹ năng mềm

- Cơ hội định hướng và phát triển nghề nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM ANH NGỮ GEMS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin